29°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,6934
  • 6,2969
  • 275.596
  • 100904
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

Trump’tan itiraf: 2017’de ordunun mühimmatı yetersizdi

ABD Başkan Donald Trump, 2017’de göreve geldiğinde General Jim Mattis’in kendisine, ABD ordusunun mühimmatının çok yetersiz olduğu bilgisini verdiğini söyledi.

  • İHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

ABD Başkan Donald Trump, Bahreyn Veliaht Prensi Selman bin Hamad Al Halife ile Beyaz Saray’da düzenlediği basın toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. General Jim Mattis'in 2017’de ABD birliklerinin mühimmatının yetersiz olduğunu ve askeri operasyon başlatmamanın daha iyi olacağını söylediğini belirtti. Trump yaptığı açıklamada, “Biliyorsunuz, göreve geldiğimde, neredeyse üç yıl önce General Mattis bana dedi ki, ‘efendim, cephanelik konusunda çok yetersiziz.’ Ben de ona ne dedim biliyor musunuz? General, bunu başka bir generalden bir daha asla duymak istemiyorum. Hiçbir başkan asla bu ifadeleri duymamalı” dedi.
 
Bu sorunu Barack Obama yönetiminden devraldığını ifade eden Trump açıklamasının devamında, "Hangisi olduğunu söylemeyeceğim belli bir ülkeyle çatışmaya girebilecek pozisyondaydık. Bu bir Başkan’a söylenecek en korkunç şey. Onu suçlamıyorum. Ben kimseyi suçlamıyorum” ifadelerini kullandı.
Trump ayrıca, ABD’nin artık daha fazla füze, roket, tank, jet avcı uçağına sahip olduğunu ve başkanlığının ilk döneminde avcı uçaklarının yüzde 50'sinin uçamadığını söyledi.
 
Geçtiğimiz yıl Trump’ın ABD’nin Suriye’de bulunan birlikleri geri çekme kararının ardından istifa eden Mattis ise Trump’ın bu yorumlarına yanıt vermedi.

Havada tehlikeli yakınlaşma! Rus Tu-160´ı F-18 ve F-16´lar çembere aldı

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Karadeniz’de gramla üretiliyor: Yurt dışından da talep var

Karadeniz’de gramla üretiliyor: Yurt dışından da talep var

O ülkede orduya çağrı: Üst düzey alarmda olun

O ülkede orduya çağrı: Üst düzey alarmda olun

FETÖ'nün TSK yapılanmasında 111 şüpheli tutuklandı

FETÖ'nün TSK yapılanmasında 111 şüpheli tutuklandı

Diagne, G.Saray’a karşı 11’de olacak

Diagne, G.Saray’a karşı 11’de olacak

Samanyolu TV'nin eski çalışanlarına FETÖ operasyonu

Samanyolu TV'nin eski çalışanlarına FETÖ operasyonu

İstanbul'u İsrail yaptı, alay konusu oldu

İstanbul'u İsrail yaptı, alay konusu oldu

CHP’nin park tiyatrosu: 7 yıl sonra yeniden açtılar!

CHP’nin park tiyatrosu: 7 yıl sonra yeniden açtılar!

'Patriot teklifine açığız fakat bu S-400'lerden vazgeçeceğimiz anlamına gelmiyor'

'Patriot teklifine açığız fakat bu S-400'lerden vazgeçeceğimiz anlamına gelmiyor'
 

POPÜLER HABERLER

Havada tehlikeli yakınlaşma! Rus Tu-160´ı F-18 ve F-16´lar çembere aldı

Havada tehlikeli yakınlaşma! Rus Tu-160´ı F-18 ve F-16´lar çembere aldı

Merakla bekleniyordu... TEKNOFEST İstanbul başladı

Merakla bekleniyordu... TEKNOFEST İstanbul başladı

Başkan Erdoğan, Putin ve Ruhani'ye ikram etti

Başkan Erdoğan, Putin ve Ruhani'ye ikram etti

15 saat pişiriliyor, yiyenler tadını unutamıyor!

15 saat pişiriliyor, yiyenler tadını unutamıyor!

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA