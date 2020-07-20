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Dünya

Trump'tan Joe Biden'a ağır sözler: Zihinsel olarak sorunlu

ABD Başkanı Donald Trump, başkanlık yarışındaki rakibi Joe Biden'e için 'Ülkeyi yönetecek yeterliliği yok. Zihinsel olarak sorunlu. Zorda kalınca darmadağın olur. 3 Kasım'da seçilirse ülkeyi mahveder' ifadelerini kullandı.

20 Temmuz 2020 Pazartesi 08:12 - Güncelleme: 20 Temmuz 2020 Pazartesi 08:12
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ABD'de başkanlık seçimi yaklaşırken salgın ile mücadelede konusunda eleştirilere hedef olan ABD Başkanı Donald Trump, kendini savundu. Amerikan FOX televizyonuna konuşan Trump, "Test konusunda tüm dünya bize imreniyor" dedi. Ekonominin de iyi durumda olduğunu belirterek, "Borsa neredeyse rekor düzeyde yükseldi" ifadesini kullandı.

TRUMP RAKİBİNE YÜKLENDİ

TRT Haber'in haberine göre, Trump, başkanlık seçimindeki rakibi Joe Biden'e de ağır sözler yöneltti. "Ülkeyi yönetecek yeterliliği yok. Zihinsel olarak sorunlu. Zorda kalınca darmadağın olur. 3 Kasım'da seçilirse ülkeyi mahveder" dedi. Trump ayrıca, Biden'in seçilirse vergileri üç katına çıkaracağını ve bütçeden polise ayrılan kaynaklarda kısıntıya gidebileceğini öne sürdü. Kendisini Biden'in gerisinde gösteren anketler için de "Onlar sahte" dedi.

Trump'a polis şiddetine ilişkin soru da yöneltildi. Siyahilerin polis tarafından öldürülmesi ihtimalinin beyazlardan iki kat fazla olduğuna ilişkin istatistiklere, "Çok sayıda beyaz da öldürülüyor." yanıtını verdi.

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