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Trump'tan Kongreye Meksika sınırı için ek 4,5 milyar dolar bütçe talebi

ABD Başkanı Donald Trump'ın, Kongreden, ABD-Meksika sınırındaki insani durum için ek 4,5 milyar dolarlık bütçe talebinde bulunduğu bildirildi.

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Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamada, "Trump yönetimi, güney sınırındaki acil insani krize müdahale etmek için ek 4,5 milyar dolar talep ediyor. Bu talebin 3,3 milyar doları barınma kapasitesini artırma, gözaltındaki mültecilerin beslenme ve bakım ihtiyaçları ile ulaşım ihtiyaçları dahil insani yardımları fonlayacak." denildi.

Sağlık ve İnsani Hizmet Bakanlığının 23 bin 600 kişilik sahipsiz çocuk barınma tesislerinin kapasitesinin artırılması için 2,8 milyar dolar harcanacağı ifade edilen açıklamada, İç Güvenlik Bakanlığına faaliyetlerini iyileştirmek, göçmen işlem merkezlerinin güvenliği ve 3 bin 400 yataklık kapasitesinin artırılması için ise 273 milyon dolar harcanacağı kaydedildi.

178 milyon doların sınırdaki operasyonlara ek destek olarak talep edildiği kaydedilen açıklamada, talep edilen miktarın 1,1 milyar doları ise personel giderleri, ek tutuklu yatakları, kaçakçılık ve insan kaçakçılığı ile mücadele operasyonları için harcanacağı belirtildi.

Sınırda büyük bir göçmen yığını ile mücadele edildiği belirtilen açıklamada, "Sınırdaki tutuklanma sayısı geçen yılkinin 2 katını aşarak, yıl sonuna kadar 1 milyona ulaşabilir." ifadesine yer verildi.

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