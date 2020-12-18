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Dünya

Trump'tan Kral Selman'a Katar mesajı: Körfez krizinin çözümü konusunda iyimserim

Suudi Arabistan Kralı ile görüşen ABD Başkanı Trump, Körfez ülkeleri ile Katar arasındaki krizin çözümü konusunda iyimser olduğunu söyledi.

AA18 Aralık 2020 Cuma 08:21 - Güncelleme: 18 Aralık 2020 Cuma 08:22
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ABD Başkanı Donald Trump, Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz ile yaptığı telefon görüşmesinde Körfez ülkeleri ile Katar arasındaki krizin çözümü konusunda iyimser olduğunu belirtti.

Beyaz Saray Sözcü Yardımcısı Judd Deere yaptığı yazılı açıklamada, Trump ve Kral Selman'ın bugün bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini belirtti. Görüşmede önemli ikili ve bölgesel meselelerin ele alındığına işaret eden Deere, Trump'ın Kral Selman bin Abdulaziz'e liderliği için teşekkür ettiğini aktardı.

Deere, Trump'ın Körfez ülkeleri ile Katar arasındaki krizin çözümü konusunda da "iyimser" olduğunu dile getirdiğini kaydetti.

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