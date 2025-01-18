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Dünya

Trump'tan Maduro'ya açık tehdit: Ülkeyi terk et

ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump'ın dış politika ekibinin, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun ülkesini terk etmesini istediği iddia edildi.

AA18 Ocak 2025 Cumartesi 23:11 - Güncelleme:
Trump'tan Maduro'ya açık tehdit: Ülkeyi terk et
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Amerikan Axios haber platformuna konuşan ve adı açıklanmayan Trump'ın dış politika danışmanlarından biri, Venezuela konusunda net bir duruşlarının olduğunu söyledi.

ABD'li danışman, Venezuela'da Maduro yönetiminin devam etmesinin mümkün olmadığını savunarak, "Maduro'yu Moskova'da (Beşşar) Esad'ın komşusu olarak görmekten hiç rahatsız olmayız." ifadesini kullandı.

Trump'ın Dışişleri Bakanı adayı Marco Rubio da geçen çarşamba Senato'daki onay oturumunda Maduro yönetimi için "uyuşturucu trafiğini yöneten bir yapı" ifadesini kullanmıştı.

İlk başkanlık döneminde Maduro'ya yaptırımlar uygulayan ve 20 Ocak Pazartesi günü ikinci kez başkanlık koltuğuna oturacak olan Trump'ın Venezuela konusunda atacağı adımlar merak ediliyor.

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