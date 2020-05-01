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Dünya

Trump'tan Michigan Valisine ''göstericilerle uzlaş'' çağrısı

ABD Başkanı Donald Trump, Michigan Valisi Gretchen Whitmer'a, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemlerinin gevşetilmesi talebiyle silahlı eylem düzenleyen ve dün valilik binasını basan göstericilerle, uzlaşma yapması çağrısında bulundu.

AA01 Mayıs 2020 Cuma 19:14 - Güncelleme: 01 Mayıs 2020 Cuma 19:14
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Trump, Twitter üzerinden, Michigan eyaletinde düzenlenen karantina karşıtı gösteriler hakkında açıklamada bulundu.

Trump, "Michigan Valisi (Whitmer) biraz taviz vermeli ve bu yangını söndürmeli. Bu protestocular iyi insanlar ama kızgınlar. Eski hayatlarını en güvenli şekilde geri istiyorlar." ifadesini kullandı.

Trump, mesajında Vali Whitmer'a da "Onlarla görüş, konuş ve bir uzlaşmaya var." çağrısında bulundu.

Michigan'daki karantina karşıtı gösteriler

ABD'de Kovid-19 nedeniyle alınan önlemlere karşı, birçok eyalette protestolar yapılmış, bu gösteriler bazı eyaletlerde silahlı eylem halini almıştı.

New York ve New Jersey'den sonra virüs nedeniyle en çok ölümün yaşandığı eyalet olan Michigan'ın Valisi Whitmer, dün koronavirüs önlemlerini 28 Mayıs'a kadar uzattığını açıklamıştı.

Eyalet yönetiminin, söz konusu önlemleri görüştüğü dakikalarda aralarında silahlı kişilerin de bulunduğu bir grup protestocu valilik binasını basarak, görüşmenin yapıldığı odaya girmek istemişti.

Olaya güvenlik güçleri müdahale etmişti.

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