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Dünya

Trump'tan MSNBC ve CNN'e sert sözler

ABD Başkanı Donald Trump, medya kuruluşları CNN ve MSNBC'i kendisiyle ilgili haberlerinde 'yasa dışı' ve 'yozlaşmış' olmakla suçladı.

AA15 Mart 2025 Cumartesi 12:38 - Güncelleme:
Trump'tan MSNBC ve CNN'e sert sözler
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Trump, ABD Adalet Bakanlığı'nda yaptığı bir konuşmada, "Hakkımda tam anlamıyla yüzde 97,6 oranında kötü haber yapan CNN ve MSNBC'nin Demokrat Parti'nin siyasi kolları olduğuna inanıyorum." dedi.

Bu medya kuruluşlarının, "yozlaşmış" ve "yasa dışı" olduğunu düşündüğünü aktaran Trump, olumsuz medya haberlerinin siyasi sonuçlardan bağımsız olarak devam ettiğini söyledi.

Trump, "Ne kadar büyük bir zafer kazandığımın hiçbir önemi yok. Tarihin en büyük zaferini kazanabilirim. Diğer tarafın ne tür bir başarısızlığa sahip olduğu hiç fark etmez." diye ekledi.

- TRUMP'IN MSNBC'YE YÖNELİK İFADELERİ

Trump, 22 Şubat'ta Truth Social sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, "MSDNC olarak bilinen MSNBC, demokrasimiz için bir tehdit. Bir sürü yalan ve çarpıtma. Başında kötü insanlar mevcut." ifadesini kullanmıştı.

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