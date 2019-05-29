Trump'tan Mueller'ın istifasına ilk tepki: Dosya kapanmıştır, teşekkürler

ABD Başkanı Donald Trump, Rusya soruşturması dosyasının resmen kapandığını açıklayan Özel Yetkili Savcı Robert Mueller'ın sözlerini, "Yetersiz delil vardı, dolayısıyla bizim ülkemizde (bu durumdaki) herhangi bir kişi masumdur. Dosya kapanmıştır." şeklinde yorumladı.

ABD Başkanı Trump ve Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders, ayrı ayrı açıklamalar yaparak Özel Yetkili Savcı Mueller'ın istifasını değerlendirdi.

Konuyla ilgili olarak Twitter hesabından açıklama yapan Trump, "Mueller raporundan bu yana hiçbir şey değişmedi. Yetersiz delil vardı, dolayısıyla bizim ülkemizde (bu durumdaki) herhangi bir kişi masumdur. Dosya kapanmıştır. Teşekkürler." ifadesini kullandı.

Öte yandan, Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders da soruşturma dosyasının artık resmen kapandığını ve görevinden istifa ettiğini duyuran Mueller'ın değerlendirmelerine ilişkin yazılı açıklama yaptı.

- "Rapor açık: Gizli iş birliği ve komplo yok"

Rusya soruşturmasının artık tamamen kapandığını kaydeden Sanders, "Bay Mueller, raporunun dışında söyleyecek hiçbir şeyi olmadığını ve dolayısıyla Kongrede ifade vermeyi planlamadığını açıkça beyan etti. Rapor gayet açık: (Rusya ile) Hiçbir gizli iş birliği yok, hiçbir komplo yok, Adalet Bakanlığı da herhangi bir adaleti engelleme girişiminin olmadığını onayladı." değerlendirmesini yaptı.

- Mueller özel hayatına dönüyor

Sanders ayrıca, Mueller'ın Adalet Bakanı William Barr'ın dosyayı iyi niyetle ele aldığını söylediğini hatırlatarak, "2 yılın ardından Özel Yetkili Savcı artık kendi hayatına devam edecek, diğer herkes de aynı şeyi yapmalı." ifadesini kullandı.

ABD'de Özel Yetkili Savcı Mueller, sabah yaptığı açıklamayla Rusya soruşturması dosyasını resmen kapattığını ve Adalet Bakanlığındaki görevinden istifa ettiğini açıklamıştı. Mueller, "(Rusya soruşturmasını yürüten) Özel Yetkili Savcılık ofisini resmen kapatıyorum ve aynı şekilde Adalet Bakanlığındaki görevimden istifa ederek özel hayata dönüyorum." diye konuşmuştu.

Rusya'nın 2016'daki başkanlık seçimlerine müdahale etmeye çalıştığının altını çizen Mueller, "Eğer Başkanın açıkça bir suç işlemediği konusunda emin olmuş olsaydık bunu bu şekilde söylerdik. Fakat Başkanın bir suç işleyip işlemediği konusunda bir tespit yapmadık. Halen görevi başındayken bir Başkan federal bir suçla suçlanamaz, bu anayasaya aykırı." demişti.

- 22 ay süren soruşturma

Özel Yetkili Savcı Mueller, 22 ay süren, Trump ve 2016 seçim kampanyası ekibinin Rusya ile gizli anlaşma yaptığı iddialarına yönelik soruşturmasının raporunu 22 Mart'ta Adalet Bakanlığına sunmuştu.

Adalet Bakanı William Barr ise raporun önemli bulgularını bir mektupla Kongre'ye bildirmiş ve Trump'ın Rusya ile gizli bir iş birliği yaptığını gösteren bir sonuca ulaşılamadığını belirtmişti. Trump, raporun sonucunda tamamen aklandığını savunurken, Demokratlar ise Trump'ın "adaleti engellemeye çalıştığını" iddia etmişti.