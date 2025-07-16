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Dünya

Trump'tan net mesaj: Bir anlaşmaya varamazsak çok kötü olacak

ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna lideri Zelenski'yi Rusya'ya yönelik saldırılar konusunda uyardı. Barış anlaşması için 50 gün süre tanıyan Trump, 'Bu sürenin çok uzun olduğunu düşünmüyorum. 50 günün sonunda eğer bir anlaşmaya varamazsak, bu çok kötü olacak' dedi. İşte detaylar...

İHA16 Temmuz 2025 Çarşamba 10:47 - Güncelleme:
Trump'tan net mesaj: Bir anlaşmaya varamazsak çok kötü olacak
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ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski'yi Rusya'ya yönelik saldırıları konusunda uyararak, "Moskova'yı hedef almamalı" dedi.

"MOSKOVA'YI HEDEF ALMAMALI"

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray bahçesinde gazetecilere açıklamalarda bulundu. Trump, bir gazetecinin Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski'nin Rusya'nın başkenti Moskova'ya saldırıp saldırmayacağı sorusuna verdiği cevapta, "Hayır, Moskova'yı hedef almamalı" dedi.

Şu anda Ukrayna'nın tarafında olup olmadığı sorulan Trump, "Ben kimsenin tarafında değilim" ifadelerini kullanarak, insanlığın tarafında olduğunu çünkü ölümleri durdurmak istediğini vurguladı.

"BİR ANLAŞMAYA VARAMAZSAK, BU ÇOK KÖTÜ OLACAK"

Rusya'nın 50 gün içinde Ukrayna konusunda barış anlaşmasına varmaması halinde Rusya'ya uygulanan gümrük vergilerini yüzde 100 artıracağını ve Rusya'dan petrol alan ülkelere yönelik ekstra gümrük vergileri uygulanacağını hatırlatan Trump, "50 günün çok uzun olduğunu düşünmüyorum ve bundan daha erken de olabilir. 50 günün sonunda eğer bir anlaşmaya varamazsak, bu çok kötü olacak" dedi.

  • Trump Zelenski Uyarı
  • Rusya Saldırılar
  • Barış Anlaşması Süre

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