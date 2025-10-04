İSTANBUL 22°C / 14°C
  Trump'tan Netanyahu'ya bir tokat daha: Çok ileri gittin destek kaybettin
Dünya

Trump'tan Netanyahu'ya bir tokat daha: Çok ileri gittin destek kaybettin

ABD Başkanı Donald Trump, 'Netanyahu planı kabul etmek zorundaydı. Netanyahu, Gazze'de çok ileri gitti ve İsrail dünya çapında büyük bir destek kaybetti. Şimdi tüm bu desteği geri getireceğim.' dedi.

4 Ekim 2025 Cumartesi 21:09
Trump'tan Netanyahu'ya bir tokat daha: Çok ileri gittin destek kaybettin
ABD Başkanı Donald Trump, Gazze Şeridi'nde ateşkese varılmasını hedefleyen plana ilişkin yeni bir açıklama yaptı. Trump, ABD merkezli haber sitesi Axios'a yaptığı açıklamada, soykırımcı İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ateşkes planından tereddüt ettiğini belirterek, "Netanyahu'ya 'bu senin zafer şansın' dedim. O da bunu sorun etmedi. Etmemeli zaten, bir seçeneği yok. Benimle konuşurken bir şeyleri sorun etmemelisiniz" ifadelerini kullandı.

"NETANYAHU ÇOK İLERİ GİTTİ"

ABD Başkanı, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına değinerek, "Netanyahu Gazze'de çok ileri gitti ve bu yüzden İsrail dünya genelinde büyük destek kaybetti. Şimdi ben de bu desteği geri kazandıracağım" dedi.

