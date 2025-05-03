Trump'tan Netanyahu'ya Gazze baskısı

ABD ve İsrail'in, Gazze'deki Filistin hükümetinin kontrolü dışında Gazze Şeridi'ne insani yardım girişi konusunda anlaşmaya yakın olduğu iddia edildi.



Axios haber sayfasında İsrail ve ABD'li kaynaklara dayandırılan haberde, Gazze'de ateşkesi bozan ve bölgeye insani yardım, su ve ilaç girişini durduran İsrail'in yardımların yeniden devam etmesi konusunda anlaşmaya yakın olduğu belirtildi.

ABD ve İsrail'in yanı sıra "yeni bir uluslararası kuruluş temsilcilerinin" Gazze'ye insani yardım sağlanması konusunda bir anlaşmaya yakın olduğu ifade edildi.

Gazze'deki erzakın BM'ye göre günler içerisinde, İsrail'e yetkililere göre haftalar içerisinde tükenebileceği aktarılan haberde, ABD Başkanı Donald Trump'un İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya Gazze'ye gıda ve ilaç girişi için baskı yaptığını aktarıldı.

Müzakere edilen anlaşmayla, İsrail'in Gazze'ye uluslararası yardımı "Hamas'ın kontrolü olmadan Filistinlilere ulaştıracağı" ifadelerine yer verilen haberde, Gazze'deki Filistin hükümetinin insani yardım üzerinde kontrolünün engellenmesinin planlandığı kaydedildi.

- GAZZE'DE İNSANİ KRİZ HER GEÇEN GÜN DERİNLEŞİYOR

İsrail, Hamas ile sağlanan ateşkes ve esir takası anlaşmasının 42 günlük birinci aşamasının sona ermesinin ardından 2 Mart'tan itibaren Gazze Şeridi'ne insani yardımların girişini durdurdu.

İsrail ordusunun 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda 2,3 milyon nüfusa sahip Gazze Şeridi'nde yaklaşık 2 milyon kişi yerinden edildi. Sivil altyapıyı ve hastaneleri de hedef alan İsrail, Gazze'de insani bir felakete neden oluyor.

Bölgeye su ve elektrik tedarikinin kesilmesi ve sınır kapılarının kapalı tutulması Gazze'deki Filistinlilerin yaşadığı zor şartları daha da derinleştiriyor.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda 52 bin 418 kişi öldü, 118 bin 91 kişi yaralandı.

İşte dakika dakika Filistin ile İsrail arasında yaşananlar:

06.22 ABD ve İsrail'in, Gazze'ye insani yardım girişi konusunda anlaşmaya yakın olduğu öne sürüldü. ABD Başkanı Donald Trump'un İsrail Başbakanı Netanyahu'ya Gazze'ye gıda ve ilaç girişi için baskı yaptığını aktarıldı.

04.51 Gazze'deki Filistin hükümeti, İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana soykırım sürdürdüğü Gazze Şeridi'nde gıda kaynaklarını sistematik olarak yok ettiğini açıkladı.

02.02 İsrail'in Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine düzenlediği saldırılarda 33 Filistinli hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

00.34 Filistin Gazeteciler Sendikası, Filistin'in tarihin en korkunç "medya soykırımı"na tanıklık ettiğini belirterek, İsrail'in gazetecilere yönelik ihlallerinin durdurulmasını istedi.

00.30 Hamas, İsrail'in, Gazze ile ilgili sundukları kapsamlı ateşkes teklifini reddettiğini ve parçalı tekliflerde ısrarcı olduğunu belirtti.

- ⁠ATEŞKESİ BOZAN İSRAİL ORDUSU, GAZZE'YE ŞİDDETLİ SALDIRILARI YENİDEN BAŞLATTI

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkesin ardından 18 Mart sabahı şiddetli saldırılarına yeniden başladı.

İsrail ordusunun saldırıları yeniden başlatmasından itibaren çoğunluğu yaşlı, kadın ve çocuk olmak üzere 2 bin 111 Filistinli hayatını kaybetti, 5 bin 483 kişi yaralandı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda ise yaşamını yitiren Filistinlilerin sayısı 51 bin 495'e, yaralıların sayısının da 117 bin 524'e yükseldi.

Ateşkesi bozan İsrail, yeni ateşkes tekliflerini reddettiği gerekçesiyle Hamas'a karşı "gittikçe artan askeri güçle" hareket edeceğini duyurdu.

Hamas ise "İsrail'in verdiği sözlere uymadığını ve ateşkese arabulucu ülkelerin gözü önünde sorumluluklarını yerine getirmeyerek Gazze Şeridi'nde Filistin halkına karşı soykırımı yeniden başlattığını" açıkladı.

İsrail'in Gazze'ye saldırıları, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun iç istihbarat teşkilatı Şin-Bet Direktörü'nü görevden alması gibi tartışmalı siyasi adımlarının gölgesinde başlatması dikkati çekti.