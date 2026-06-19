Trump'tan Netanyahu'ya son ihtar! ''Ben olmasaydım İsrail olmazdı''

ABD Başkanı Donald Trump, ABD merkezli Axios haber sitesine röportaj verdi.





Trump, röportajda İran savaşıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu. "Bu savaş size gücünüzün sınırları hakkında ne öğretti?" sorusuna Trump, "Henüz bundan bir ders çıkarmadım. Sınırlar olduğunu biliyorum ama sınır yok" cevabını verdi. İran'ın askeri olarak tamamen yenilgiye uğratıldığını öne süren Trump, imzalanan mutabakat zaptınım "şartsız teslimiyet anlamına geldiğini" savundu. ABD'nin askeri gücünü gösterdiğini iddia eden Trump, "Böyle bir ablukayı başka kim uygulayabilirdi? Bir deniz ablukası kurdum ve tek bir gemi bile geçemedi. Bazıları denedi ama uzun sürmedi" dedi.

Trump ayrıca, İran ile anlaşmaya varılmaması halinde ortaya çıkabilecek ekonomik sonuçların ciddi boyutlara ulaşabileceğini de kabul etti. İran'a karşı daha sert davranması gerektiğini savunanların eleştirilerine cevap veren Trump, "Daha sert olmanın tek yolu iki ya da üç hafta daha devam edip, onları yoğun şekilde bombalamak olurdu. Peki bu bize ne kazandıracaktı? Hürmüz Boğazı açık kalmayacaktı" ifadelerini kullandı.

Çatışmaların sürmesi durumunda petrol akışının durabileceğini belirten Trump, "Aylarca petrol alamazdık. Bombalar düşerken o boğaz otomatik olarak kapanır. Bu tür bir durum dünya çapında bir ekonomik bunalıma yol açabilir" dedi.

"Ben olmasaydım bugün İsrail diye bir devlet olmazdı" diyen Trump, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile ilişkilerinin "iyi" olduğunu, ancak Netanyahu'nun biraz aklını başına alması gerektiğini ifade etti.

"İsrail'in Lübnan'a saldırmasını engelleyebilecek misiniz?" sorusuna Trump, "Evet. Bana büyük saygı duyuyorlar ve ne dersem onu yapıyorlar" yanıtını verdi.

İran ile varılan anlaşmaya tepki gösteren Cumhuriyetçileri de hedef alan Trump, "Eskiden saygı duyduğum bazı insanlara artık saygı duymuyorum. Onlar aşırı sertlik yanlıları" ifadelerini kullandı.

İran ile varılan anlaşmanın savaş öncesindeki taleplerinin gerisinde kaldığı yönündeki sorular üzerine Trump, İran'ın sonuçta "şartsız teslim olduğunu" ve bunun aynı zamanda bir "rejim değişikliği" anlamına geldiğini savundu. ABD'deki "Büyük Buhran" ile özdeşleşen ABD'nin 31'nci Başkanı Herbert Hoover'ı hatırlatan Trump, "Başkan olarak birincil arzum asla Herbert Hoover gibi olmamak" dedi.

İŞTE ABD-İRAN ARASINDA DAKİKA DAKİKA YAŞANANLAR:

Amerikan yayın kuruluşu CNN, ABD'nin, İsrail'in Lübnan'daki saldırılarını artırmayacağına dair İran'a güvence verdiğini iddia etti.

İran, ABD ile imzalanan mutabakat zaptı kapsamında 60 gün boyunca Hürmüz Boğazı'nı kullanmak için planlanan ücretlerden feragat edeceğini belirtti.

ABD'li yayın kuruluşu CNN International, İran'ın ABD ile görüşmelere başlamadan önce Lübnan'daki çatışmaların sona ereceğine dair güvence istediğini aktardı.

İran Meclisi ve Müzakere Heyeti Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, ABD ile varılan mutabakatta İran tarafından belirlenen kırmızı çizgilerin ve şartların yerine getirilmesi ve İran halkının haklarının korunması konusunda kararlı olduklarını söyledi.

İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Galibaf, "Geçmiş müzakerelerde gösterdiğimiz gibi, belirlenen şartları ve kırmızı çizgileri yerine getirme ve İran milletinin çıkarlarını elde etme konusunda kararlıyız" dedi.

ABD Savunma Bakanlığının (Pentagon), "İran ile savaş ve diğer giderler nedeniyle Kongre'den 80 milyar dolar ek bütçe talep ettiği" iddia edildi.

ABD ile İran liderlerinin sorunların çözülmesini ve savaşın durdurulmasını öngören mutabakatı imzalamasının ardından, tarafların bugün İsviçre'nin Bürgenstock kasabasında bir araya geleceği toplantının iptal edildiği duyuruldu.

05:27 ABD Başkanı Donald Trump, İran'ı askeri açıdan tamamen mağlup ettiklerini ve bu savaşın ardından güç kullanma yetkisinin herhangi bir "sınırının olmadığını" savundu.

04:47 Beyaz Saray, İran ile yürütülecek teknik görüşmelere ilişkin hazırlıkların sürdüğünü ancak ABD Başkan Yardımcısı JD Vance'in İsviçre seyahatinin şimdilik ertelendiğini açıkladı.

02:48 İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, ABD Başkanı Donald Trump yönetimiyle yaşanan gerilimin büyümemesi için kabine üyelerinin Washington'a yönelik açıklamalarının kendi tutumunu yansıtmadığını aktarmaya çalıştığı bildirildi.

02:11 İsrail'de, ABD-İran mutabakatının ardından Washington yönetimiyle yaşanan gerginliğin silah ambargosuna yol açma ihtimali endişeye neden oldu.