24°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,9507
  • 6,6646
  • 244.884
  • 94.535
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

Trump'tan New York Times'a karikatür tepkisi

ABD Başkanı Trump, İsrail Başbakanı Netanyahu'yu 'Trump'ı peşinden sürükleyen rehber köpek' olarak tasvir edildiği karikatür için New York Times'a tepki gösterdi.

  • AA
  • 3
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

ABD Başkanı Donald Trump, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yu "Trump'ı peşinden sürükleyen rehber köpek" olarak tasvir edildiği karikatür için New York Times'ın (NYT) kendisinden özür dilemediğini belirterek, gazeteyi "gazeteciliğin en alt seviyesi" olarak niteledi.

Trump, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, sık sık "yalan haberler" yapmakla suçladığı NYT gazetesine yüklendi.

Gazetenin, Netanyahu'yu "Trump'ı yönlendiren bir köpek" gibi gösteren karikatür için özür dilediğini anımsatan Trump, şu ifadeleri kullandı:

"New York Times, korkunç antisemitik karikatür için özür diledi ancak benden bu karikatür için ya da günlük çapta hakkımda yaptığı diğer yalan ve ahlaksız haberler için özür dilemedi. Bu gazete, 'gazeteciliğin' en alt seviyesine ulaştı ve gazetenin tarihinde şüphesiz alt bir noktadalar."

NEW YORK TIMES'DA KARİKATÜR KRİZİ

Amerikan NYT gazetesinin perşembe günkü baskısında yayımlanan bir karikatürde, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD Başkanı Donald Trump'ı peşinden sürükleyen bir "rehber köpek" olarak tasvir edilmişti.

Karikatürün yayımlanmasının ardından sosyal medya kullanıcıları karikatürü "antisemitik" olduğu gerekçesiyle eleştirmiş ve NYT'ye tepki göstermişti.

Gazete, cumartesi günü yayımladığı özür yazısında, söz konusu karikatürün "antisemitik mecazlar içerdiği" belirtilerek, "Bu görsel çirkindi ve bu karikatürün yayımlanmasına izin verilmesi yanlış bir karardı." ifadesi kullanılmıştı.

Vaşak, dağ keçisi sürüsüne böyle saldırdı

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Ege'de deprem

Ege'de deprem

Başkan Erdoğan'dan Kut'ül Amare mesajı

Başkan Erdoğan'dan Kut'ül Amare mesajı

'Avukatlara şiddet savunma hakkına kasteden suçtur'

'Avukatlara şiddet savunma hakkına kasteden suçtur'

İstanbul Havalimanı rekor kırdı

İstanbul Havalimanı rekor kırdı

Konya'da kazanan çıkmadı

Konya'da kazanan çıkmadı

Trump'tan NYT'ye karikatür tepkisi

Trump'tan NYT'ye karikatür tepkisi

Ankara Valiliği'nden F-16 uyarısı

Ankara Valiliği'nden F-16 uyarısı

Türkiye ile İran'dan iş birliği adımı

Türkiye ile İran'dan iş birliği adımı
 

POPÜLER HABERLER

Vaşak, dağ keçisi sürüsüne böyle saldırdı

Vaşak, dağ keçisi sürüsüne böyle saldırdı

Bağ-Kur'luya erken emeklilik müjdesi

Bağ-Kur'luya erken emeklilik müjdesi

Yaylalarda iki mevsim güzelliği

Yaylalarda iki mevsim güzelliği

Diriliş Ertuğrul'da heyecan dorukta, Ertuğrul Bey evleniyor mu?

Diriliş Ertuğrul'da heyecan dorukta, Ertuğrul Bey evleniyor mu?

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA