İSTANBUL 19°C / 11°C
Parçalı bulutlu, güneşli
1 Nisan 2026 Çarşamba / 14 Sevval 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    44,4805
  • EURO
    51,7623
  • ALTIN
    6701.28
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Trump'tan ''rejimi değiştirdik'' iddiası: Yakında İran'dan çekileceğiz
Dünya

Trump'tan ''rejimi değiştirdik'' iddiası: Yakında İran'dan çekileceğiz

ABD Başkanı Donald Trump, İran'daki savaşın yakın zamanda sona ereceğini açıkladı. Trump, Hürmüz Boğazı'na ABD'nin müdahil olmayacağını ve Tahran'ın nükleer silah geliştirmesinin engellendiğini söyledi. Öte yandan Trump, İran'daki rejimi değiştirdiklerini savundu.

AA1 Nisan 2026 Çarşamba 01:28 - Güncelleme:
Trump'tan ''rejimi değiştirdik'' iddiası: Yakında İran'dan çekileceğiz
ABONE OL

Trump, Beyaz Saray'da düzenlediği başkanlık kararnamesi imza töreninin ardından basın mensuplarının İran'la ilgili sorularını yanıtladı.

İran'daki liderleri ortadan kaldırıp bir anlamda "rejim değişikliğini" yerine getirdiklerini savunan Trump, "İran'da rejim değişikliğini çoktan gerçekleştirdik. Bir rejimi devirdik, sonra ikinci rejimi de devirdik. Şimdi çok farklı bir grup insan var. Bence çok daha makuller, çok daha az radikaller." yorumunu yaptı.

Trump, "ABD, İran'daki savaşı ne zaman bitirecek?" şeklindeki bir soruya, "Sanırım iki ya da üç hafta içinde. Sonra oradan çekileceğiz." diye yanıt verdi.

ABD'nin Hürmüz Boğazı ile hiçbir işinin olmadığını ve boğazdan geçecek petrole ihtiyacı olan ülkelerin bu konuda adım atması gerektiğini savunan Trump, "Çok yakında oradan (İran'dan) ayrılacağız. Fransa ya da başka bir ülke petrol ya da doğal gaz almak isterse, Hürmüz Boğazı'ndan geçip oraya doğru gidecekler ve kendi başlarının çaresine bakabilecekler. Bizim bununla bir ilgimiz yok." değerlendirmesini yaptı.

ABD olarak asıl amaçları olan "İran'ın nükleer silaha sahip olmaması" hedefine ulaştıklarını savunan Trump, Tahran'ın bir daha asla nükleer silaha sahip olamayacağını iddia etti.

  • trump
  • abd iran savaşı
  • orta doğu

Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.