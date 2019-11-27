Trump'tan ilginç 'Rocky' paylaşımı

Trump'tan 'Rocky' paylaşımı
Göreve geldiği günden bu yana Twitter paylaşımları ile gündemden düşmeyen ABD Başkanı Donald Trump, bu defa başının, efsane 'Rocky Balboa' karakterine montajlandığı bir fotoğrafı paylaştı.
- AA
Başkan Trump, oyuncu Sylvester Stallone'un hayat verdiği ve bir dönem "efsane" olarak anılan "Rocky Balboa" karakterinin vücuduna kendi kafasının montajlandığı bir fotoğrafı paylaştı.
Florida mitinginde dün sağlık muayenesini anlatırken doktorların "Gömleğinizi çıkarıp o muhteşem göğsünüzü gösterin" dediğini anlatmıştı.
27 Kasım 2019
Trump'ın bu paylaşımı kısa süre içerisinde on binlerce beğeni ve retweet alırken "Donald Balboa" yorumları yapıldı.
Donald Trump, aynı fotoğrafa Instagram hesabında da yer verdi.
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