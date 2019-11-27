Trump'tan ilginç 'Rocky' paylaşımı

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Trump'tan 'Rocky' paylaşımı

Göreve geldiği günden bu yana Twitter paylaşımları ile gündemden düşmeyen ABD Başkanı Donald Trump, bu defa başının, efsane 'Rocky Balboa' karakterine montajlandığı bir fotoğrafı paylaştı.

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Başkan Trump, oyuncu Sylvester Stallone'un hayat verdiği ve bir dönem "efsane" olarak anılan "Rocky Balboa" karakterinin vücuduna kendi kafasının montajlandığı bir fotoğrafı paylaştı.
 
Florida mitinginde dün sağlık muayenesini anlatırken doktorların "Gömleğinizi çıkarıp o muhteşem göğsünüzü gösterin" dediğini anlatmıştı.
 
Trump'ın bu paylaşımı kısa süre içerisinde on binlerce beğeni ve retweet alırken "Donald Balboa" yorumları yapıldı.
 

Donald Trump, aynı fotoğrafa Instagram hesabında da yer verdi.

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