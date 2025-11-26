İSTANBUL 20°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
26 Kasım 2025 Çarşamba / 6 CemaziyelAhir 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    42,486
  • EURO
    49,2274
  • ALTIN
    5677.87
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Dünya

Trump'tan Rusya-Ukrayna açıklaması

ABD Başkanı Donald Trump, Rusya-Ukrayna barış sürecinde ilerleme kaydettiklerini, ancak sonucu görmek için hala erken olduğunu ifade ederek, 'Bu karmaşık bir süreç, o kadar da hızlı ilerlemiyor.' dedi.

AA26 Kasım 2025 Çarşamba 07:14 - Güncelleme:
Trump'tan Rusya-Ukrayna açıklaması
ABONE OL

ABD Başkanı Trump, Şükran Günü tatilini geçirmek için Washington'dan Florida'da giderken uçakta basın mensuplarına gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Rusya-Ukrayna barış sürecine ilişkin süreci çok yakından takip ettiğini ve Cenevre'de Ukraynalılarla yapılan görüşmelerin çok olumlu geçtiğini söyleyen Trump, bir anlaşmaya varılması konusunda ise halen zamana ihtiyaç olduğunu vurguladı.

Trump, "Bu savaşın sona ermesini istiyorum, ama bir süre daha sonucu bilemeyeceğiz, ancak ilerleme kaydediyoruz. Bu karmaşık bir süreç, o kadar da hızlı ilerlemiyor." sözleriyle hem umutlu hem de temkinli konuştu.

- TRUMP'TAN ÖNCE SONUCU GÖRELİM VURGUSU

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin ABD'ye yapması beklenen ziyaretine ilişkin de konuşan Trump, önce barış anlaşması konusunda neticeyi görmek istediğini ima etti.

ABD Başkanı, "(Zelenskiy'nin) Gelip gelmeyeceğini bilmiyorum, ama önce bir anlaşma yapmalıyız diye düşünüyorum. Rusya ile iyi görüşmeler yapmaya başladık. Ukrayna iyi gidiyor. Bence onlar bu durumdan oldukça memnunlar." değerlendirmesini yaptı.

28 maddelik barış planının daha ziyade Ruslara yaradığı yönündeki bazı eleştirilere de yanıt veren Trump, "O sadece bir haritaydı, bir plan değildi. Bir konseptti. Oradan 28 maddenin her birini aldılar ve sonra 22 maddeye indiler. Bunların birçoğu aslında çok olumlu bir şekilde çözüldü. Neler olacağını göreceğiz." şeklinde konuştu.

Trump ayrıca, Özel Temsilcisi Steve Witkoff'un yanı sıra damadı ve eski başdanışmanı Jared Kushner'in de haftaya Moskova'ya giderek Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşebileceğini sözlerine ekledi.

ABD Başkanı Trump, konuya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Cenevre'de yapılan müzakerelerin çok verimli geçtiğine işaret ederek, bu süreçte "büyük ilerleme" kaydedildiğini açıklamıştı.

Trump, barış görüşmelerinin Rusya ayağı için Özel Temsilci Steve Witkoff'a Moskova'da Devlet Başkanı Putin'le görüşmesi talimatını verdiğini ifade etmişti.

ÖNERİLEN VİDEO

Faciaya kıl payı: Heyelan anı kamerada

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.