Trump'tan Rusya-Ukrayna savaşı açıklaması

ABD Başkanı Donald Trump, İngiltere ziyaretinin bitiminde ABD merkezli bir haber kanalına gündeme dair açıklamalarda bulundu. Kral 3. Charles'ın kendisiyle özellikle konuşmak istediği herhangi bir konu olup olmadığı sorusuna yanıt veren Trump, "Bence daha çok ticaretle ilgileniyordu. Çevreyi de seviyor, bu konuda çok konuştuk ama her şeyden çok ticaretle ilgileniyordu. Birleşik Krallık ile bir ticaret anlaşması üzerinde çalışıyoruz, bu iki taraf için de iyi bir anlaşma olacak" ifadelerini kullandı.

"PUTİN VE ZELENSKİY BİRBİRLERİNDEN NEFRET EDİYOR"

Rusya-Ukrayna savaşına da değinen Trump, şimdiye kadar en az 7 savaşı sona erdirdiğini ancak Rusya-Ukrayna savaşını sona erdirmeye yardım etmenin beklediğinden daha zor olduğunu söyledi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in savaşın uzamasına yol açan ve gerilimi yükselten adımlarını eleştiren Trump, Putin'in kendisini "çok büyük hayal kırıklığına uğrattığını" ifade etti. Putin ile Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy arasındaki ilişkinin "çok kötü" olduğunu söyleyen Trump, "Bu kelimeyi kullanmak istemiyorum ama birbirlerinden nefret ediyorlar" diye konuştu.

"AB YA DA NATO ÜLKELERİNİN RUSYA'DAN PETROL ALMASI PEK İYİ OLMUYOR"

Buna rağmen barış konusunda hala umudunun olduğunu belirten Trump, "Savaş sona erdikten sonra barışı güvence altına almaya yardımcı olacağız. Ve bence sonunda bu olacak" ifadelerini kullandı. Savaşı sona erdirmenin yollarından birinin "Avrupa'nın Rusya'dan petrol almayı bırakması" olduğunu ifade eden Trump, "Sonuçta petrol fiyatları düşerse ya da Rusya petrol satamazsa, Rusya'nın anlaşmaktan başka seçeneği kalmaz. Avrupa Birliği ülkeleri ya da NATO ülkeleri Rusya'dan petrol aldıklarında bu pek de iyi olmuyor" değerlendirmesinde bulundu.