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Trump'tan Rusya'ya Sibirya'daki yangın için yardım teklifi

Kremlin, ABD Başkanı Donald Trump'ın, Sibirya'da geçen haftadan bu yana devam eden yangınları söndürme konusunda Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e yardım teklifinde bulunduğunu bildirdi.

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Kremlin Basın Merkezinden yapılan açıklamaya göre, Putin, Trump ile telefonda görüştü.

Görüşmede, Rusya'nın Sibirya bölgesi ve doğusunda devam eden yangınların ele alındığı kaydedilen açıklamada, "Trump, Sibirya'daki yangınları söndürme konusunda Putin'e yardım teklifinde bulundu." ifadelerine yer verildi.

Putin'in, Trump'a teşekkür ettiği belirtilen açıklamada, "Putin, Trump'ın yardım teklifinin, Rusya ile ABD arasında ilişkilerinin yeniden kurulmasını sağlayacağını vurguladı." değerlendirmesinde bulunuldu.

Açıklamada, tarafların, ikili temasların devam ettirilmesi konusunda mutabık kaldığı bildirildi.

Rusya Acil Durumlar Bakanlığı, Sibirya bölgesi ve doğusunda geçen haftadan bu yana devam eden yangın nedeniyle 3 milyon hektardan fazla ormanlık alanın yandığını ve 20 farklı bölgeden 500 yerleşim biriminin dumandan etkilendiğini duyurmuştu.

Rusya'nın İrkutsk, Krasnoyarsk, Zabaykalsk, Yakutistan ve Buryatya bölgelerinde acil durum ilan edilmişti.

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