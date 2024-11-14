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Dünya

Trump'tan soykırımcı İsrail'e silah transferine yönelik tüm kısıtlamaları kaldırma sözü

ABD'nin 47. Başkanı seçilen Donald Trump'ın göreve başladığı ilk gün İsrail'e silah ve savaş ekipmanları transferine yönelik tüm kısıtlama ve gecikmeleri kaldırma sözü verdiği belirtildi.

AA14 Kasım 2024 Perşembe 22:43 - Güncelleme:
Trump'tan soykırımcı İsrail'e silah transferine yönelik tüm kısıtlamaları kaldırma sözü
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İsrail'in "Kanal 12" televizyonunda yayımlanan haberde, Başkanlık seçimi sonrası Trump ile İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu arasındaki telefon görüşmelerinin birinde ABD'nin Tel Aviv'e silah transferlerinin gündeme geldiği kaydedildi.

KISITLAMALARI KALDIRMA SÖZÜ VERDİ

Görüşmede, Trump'ın Netanyahu'ya Beyaz Saray'da göreve başlayacağı ilk gün İsrail'e silah ve savaş ekipmanları transferine yönelik tüm kısıtlama ve gecikmeleri kaldırma sözü verdiği ifade edildi.

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TRUMP İLE NETANYAHU 3 KEZ TELEFONDA GÖRÜŞMÜŞTÜ

ABD'deki 5 Kasım seçimlerinde başkan seçilmesinden sonra Trump ile Netanyahu 3 kez telefonda görüşmüştü.

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