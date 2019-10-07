Trump'tan Suriye açıklaması: Bu sonu olmayan saçma savaşlardan çıkmamızın zamanı geldi
ABD Başkanı Trump, Suriye'den ABD askerlerinin çekilmesine ilişkin, 'Bu sonu olmayan saçma savaşlardan çıkmamızın zamanı geldi.' dedi. Trump ayrıca 'ABD'nin yıllar önce Suriye'de 30 gün kalması gerekiyordu. Biz kaldık ve görünürde amacı olamayan bir muharebeye git gide daha derinden battık.' sözlerini kullandı.
- AA
ABD askerlerinin Suriye'den çekilmesi konusunda açıklama yapan ABD Başkanı Trump, "Bu sonu olmayan saçma savaşlardan çıkmamızın zamanı geldi'' dedi.
Trump, "ABD'nin yıllar önce Suriye'de 30 gün kalması gerekiyordu. Biz kaldık ve görünürde amacı olamayan bir muharebeye git gide daha derinden battık. Ben Washington'a geldiğimde, DEAŞ bölgede gemi azıya almıştı. DEAŞ'ı çarçabuk yüzde 100 yenilgiye uğrattık." ifadelerini kullandı.
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