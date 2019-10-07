Trump'tan Suriye açıklaması: Bu sonu olmayan saçma savaşlardan çıkmamızın zamanı geldi ABD Başkanı Trump, Suriye'den ABD askerlerinin çekilmesine ilişkin, 'Bu sonu olmayan saçma savaşlardan çıkmamızın zamanı geldi.' dedi. Trump ayrıca 'ABD'nin yıllar önce Suriye'de 30 gün kalması gerekiyordu. Biz kaldık ve görünürde amacı olamayan bir muharebeye git gide daha derinden battık.' sözlerini kullandı.