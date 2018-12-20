Trump: Suriye'den çıkma kararı sürpriz değil, yıllardır bunun için kampanya yapıyorum

ABD Başkanı Donald Trump, Amerikan askerlerinin Suriye'den "tam" ve "hızlı" çekilmesi kararıyla ilgili resmi Twitter hesabı üzerinden açıklamada bulundu.

Çekilme kararının sürpriz olmadığını söyleyen Trump, "Bunun için yıllardır kampanya yapıyorum. 6 ay önce niyetimi açıkca yerine getirmek istediğimde, biraz daha kalmaya karar verdim. Rusya, İran, Suriye ve diğerleri IŞİD'in yerel düşmanı. Orada onların işini yapıyorduk. Eve dönme ve yeniden inşa etme vakti" ifadelerini kullandı.

Getting out of Syria was no surprise. I’ve been campaigning on it for years, and six months ago, when I very publicly wanted to do it, I agreed to stay longer. Russia, Iran, Syria & others are the local enemy of ISIS. We were doing there work. Time to come home & rebuild. #MAGA — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 20, 2018

Twitter üzerinden açıklamalarına devam eden Trump, bölgede artık diğer ülkelerin savaşma vaktinin geldiğini söyledi. Trump, "ABD, hiçbir şey kazanmadan değerli hayatları ve trilyonlarca doları, nedeyse her durumda yaptıklarımızı takdir etmeyen kişileri korumak için Orta Doğu'nun polisi olmak istiyor mu? Sonsuza kadar orada kalmak istiyor muyuz? Sonunda diğerlerinin savaşma zamanı geldi" ifadelerini kullandı.