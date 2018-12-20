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Trump: Suriye'den çıkma kararı sürpriz değil, yıllardır bunun için kampanya yapıyorum

ABD Başkanı Donald Trump, 'Suriye'den çıkma kararı sürpriz değildi. Bunun için yıllardır kampanya yapıyorum. Rusya, İran, Suriye ve diğerleri IŞİD'in yerel düşmanı. Eve dönme zamanı' dedi.

  • star.com.tr
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ABD Başkanı Donald Trump, Amerikan askerlerinin Suriye'den "tam" ve "hızlı" çekilmesi kararıyla ilgili resmi Twitter hesabı üzerinden açıklamada bulundu.

Çekilme kararının sürpriz olmadığını söyleyen Trump, "Bunun için yıllardır kampanya yapıyorum. 6 ay önce niyetimi açıkca yerine getirmek istediğimde, biraz daha kalmaya karar verdim. Rusya, İran, Suriye ve diğerleri IŞİD'in yerel düşmanı. Orada onların işini yapıyorduk. Eve dönme ve yeniden inşa etme vakti" ifadelerini kullandı.

Twitter üzerinden açıklamalarına devam eden Trump, bölgede artık diğer ülkelerin savaşma vaktinin geldiğini söyledi. Trump, "ABD, hiçbir şey kazanmadan değerli hayatları ve trilyonlarca doları, nedeyse her durumda yaptıklarımızı takdir etmeyen kişileri korumak için Orta Doğu'nun polisi olmak istiyor mu? Sonsuza kadar orada kalmak istiyor muyuz? Sonunda diğerlerinin savaşma zamanı geldi" ifadelerini kullandı.
 
Medyanın yazdıklarının aksine Rusya, İran ve katil Esed rejiminin, ABD'nin Suriye'den ayrılmasından memnun olmadığını iddia eden Trump, "Çünkü şimdi onlar, DEAŞ'la savaşmak zorunda kalacaklar. Dünyanın en güçlü ordusunu inşa ediyorum. Eğer DEAŞ bizi vurursa, hapı yutacaklar!" dedi.
 
 

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