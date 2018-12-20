Trump: Suriye'den çıkma kararı sürpriz değil, yıllardır bunun için kampanya yapıyorum
ABD Başkanı Donald Trump, 'Suriye'den çıkma kararı sürpriz değildi. Bunun için yıllardır kampanya yapıyorum. Rusya, İran, Suriye ve diğerleri IŞİD'in yerel düşmanı. Eve dönme zamanı' dedi.
- star.com.tr
ABD Başkanı Donald Trump, Amerikan askerlerinin Suriye'den "tam" ve "hızlı" çekilmesi kararıyla ilgili resmi Twitter hesabı üzerinden açıklamada bulundu.
Çekilme kararının sürpriz olmadığını söyleyen Trump, "Bunun için yıllardır kampanya yapıyorum. 6 ay önce niyetimi açıkca yerine getirmek istediğimde, biraz daha kalmaya karar verdim. Rusya, İran, Suriye ve diğerleri IŞİD'in yerel düşmanı. Orada onların işini yapıyorduk. Eve dönme ve yeniden inşa etme vakti" ifadelerini kullandı.
Getting out of Syria was no surprise. I’ve been campaigning on it for years, and six months ago, when I very publicly wanted to do it, I agreed to stay longer. Russia, Iran, Syria & others are the local enemy of ISIS. We were doing there work. Time to come home & rebuild. #MAGA— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 20, 2018
Does the USA want to be the Policeman of the Middle East, getting NOTHING but spending precious lives and trillions of dollars protecting others who, in almost all cases, do not appreciate what we are doing? Do we want to be there forever? Time for others to finally fight.....— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 20, 2018
....Russia, Iran, Syria & many others are not happy about the U.S. leaving, despite what the Fake News says, because now they will have to fight ISIS and others, who they hate, without us. I am building by far the most powerful military in the world. ISIS hits us they are doomed!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 20, 2018
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