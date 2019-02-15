Trump: 24 saat içerisinde Suriye ile ilgili bir açıklama yapacağım
ABD Devlet Başkanı Donald Trump, 24 saat içerisinde Suriye ile ilgili bir açıklama yapacağını duyurdu.
ABD Devlet Başkanı Donald Trump, 24 saat içerisinde Suriye ile ilgili bir açıklama yapacağını duyurdu.
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