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Trump: 24 saat içerisinde Suriye ile ilgili bir açıklama yapacağım

ABD Devlet Başkanı Donald Trump, 24 saat içerisinde Suriye ile ilgili bir açıklama yapacağını duyurdu.

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ABD Devlet Başkanı Donald Trump, 24 saat içerisinde Suriye ile ilgili bir açıklama yapacağını duyurdu.
 

Hain FETÖ´cüler için ´saygı duruşu´ istemiş

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