28 Şubat'ta soykırımcı İsrail ve ABD'nin İran'a yönelik saldırısıyla başlayan savaş 61. gününde ateşkes tartışmaları ve karşılıklı tehditlerle devam ediyor.

ABD BASINI: TRUMP, İRAN'A ABLUKANIN GENİŞLETİLMESİNİ EMRETTİ

Amerikan Wall Street Journal gazetesine göre ABD Başkanı Donald Trump, nükleer taviz vermeyen İran'ı dize getirmek deniz ablukasının genişletilmesi talimatını verdi.

İddiaya göre Trump, "bombardımana yeniden başlamak" veya "çatışmadan tamamen çekilmek" seçeneklerini, mevcut deniz ablukasını sürdürmekten daha riskli buluyor.

Bu stratejiyle Tahran'ın liman trafiği ve petrol ihracatı tamamen durdurularak, İran ekonomisi üzerindeki baskı da maksimum seviyeye çıkarılacak.

ABD istihbarat örgütleri de Trump'ın "tek taraflı zafer ilan etmesi" durumunda yaşanacakları değerlendiriyor.

Reuters'ın haberinde, "ABD istihbarat teşkilatları, özellikle kasımdaki ara seçimler öncesi artan siyasi baskıyı hafifletmek adına Trump'ın sahadan nasıl çekilebileceğini inceliyor." denildi.

ABD'nin bölgedeki asker sayısını azaltarak zafer ilan etmesinin İran tarafından "kazanım" olarak görüleceği öne sürülüyor.

Ancak ABD'nin bölgedeki askeri varlığını korunması durumunda Tahran'ın bunu sadece bir müzakere taktiği olarak algılayacağı savunuluyor.

İşte ABD/İsrail-İran savaşında dakika dakika yaşananlar:

Birleşmiş Milletler (BM), ABD-İsrail ile İran savaşının başlamasından bu yana Hürmüz Boğazı'nda kısıtlamalar nedeniyle gemi geçişlerinin yüzde 95,3 azaldığını belirtti.

Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) Genel Sekreteri Casim Muhammed el-Budeyvi, Suudi Arabistan'da gerçekleşen toplantıda, KİK ülkeleri arasındaki askeri entegrasyonun güçlendirilmesi ve balistik füzelere karşı erken uyarı sistemi projelerinin hızlandırılması kararı alındığını belirtti.

01.00 ABD Hazine Bakanlığı, İran'ın gölge bankacılık ağını yönettiği ve yaptırımların delinmesiyle bağlantılı olduğu iddiasıyla 35 kişi ve kuruluşu yaptırım listesine ekledi.

00.50 ABD Başkanı Donald Trump, İran üzerinden ABD'yi eleştiren Almanya Başbakanı Friedrich Merz'e cevap vererek, "Ne hakkında konuştuğunu bilmiyor" ifadelerini kullanarak, "Almanya'nın hem ekonomik hem de diğer alanlarda bu kadar kötü durumda olması şaşırtıcı değil" dedi.

- ⁠İRAN'IN HÜRMÜZ BOĞAZI'NI KAPATMASI VE ABD'NİN DENİZ ABLUKASI

İran, ABD-İsrail'in 28 Şubat'ta ortak saldırılarıyla başlayan savaş sonrasında küresel enerjinin stratejik geçiş noktalarından Hürmüz Boğazı'nı geçişlere kapatmıştı. Bu kararla petrol fiyatlarında savaş öncesine kıyasla yüzde 65'lere kadar artış görüldü.

ABD ile İran arasında 8 Nisan'da varılan ateşkes anlaşması sonrasında Pakistan arabuluculuğunda yapılan görüşmelerde sonuç çıkmayınca ABD Başkanı Donald Trump, 13 Nisan'da İran'a deniz ablukası uygulama kararı almış ve Hürmüz Boğazı'na giriş yapan ve çıkan İran bağlantılı gemilere müdahale etmeye başlamıştı.

İran, 17 Nisan'da Lübnan'da ateşkes sağlanması üzerine ateşkes süresince Hürmüz Boğazı'nın İran donanması ile koordinasyon halinde olmak şartıyla ticari gemilerin geçişlerine açık olduğunu duyurmuş ancak ABD'nin deniz ablukasına devam edeceğini duyurması üzerine Boğazdan geçişlere yeniden kısıtlamalar getirdiğini açıklamıştı.

ABD, bu süreçte Umman Denizi ve Hint Okyanusu'nda İran'a ait bazı ticari gemilere saldırarak ele geçirmiş, İran da buna karşılık Hürmüz Boğazı yakınlarında biri İsrail'le bağlantılı bazı gemilere müdahale ederek el koymuştu.