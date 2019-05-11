Trump'tan tehdit: Filistin'e ihanet etmezseniz tahtı kaybedersiniz

İsrailli gazeteci Edy Cohen, Trump yönetiminin Filistin’e ihaneti kabul etmemeleri durumunda Arap Krallarını devirmekle tehdit ettiğini duyurdu.

‘HEPİNİZİ DEVİRİRİM’

Cohen’in “Arap krallarının tahtı tehlikede” başlıklı haberine göre, ABD Başkanı Donald Trump Arap liderleri arayarak Yüzyılın Anlaşması’nı onaylamayan Arap liderlere kayıtsız kalmayacağını bildirdi. “Arap krallarının 2 seçeneği var; ya anlaşmayı onaylayacaklar ya da Beyaz Saray’ı karşılarına alacaklar” denilen haberde, Trump’ın anlaşmayı desteklemeyen her Cumhurbaşkanı ve Arap Kralını makamından indirmekle tehdit ettiği kaydedildi.

Trump’ın “Hepinizi deviririm” mesajı verdiği ifade edildi.