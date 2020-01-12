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Dünya

Trump'tan tehdit gibi sözler: İran liderlerine... ABD sizi izliyor

ABD Başkanı Donald Trump, Twitter hesabı üzerinden İran liderlerine seslenerek, 'İran liderlerine- Protestocularınızı öldürmeyin. Dünya sizi izliyor. Daha önemlisi ABD sizi izliyor.' dedi.

AA12.01.2020  17:13 - Güncelleme: 12.01.2020  17:21

ABD Başkanı Donald Trump, Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda İranlı liderlere seslendi.

Trump, “İran liderlerine- Protestocuları öldürmeyin. Binlerce kişi zaten tarafınızdan öldürüldü ya da hapsedildi. Dünya sizi izliyor. Daha önemlisi ABD sizi izliyor. İnterneti açın, gazeteciler özgürce çalışsın. Büyük İran halkını öldürmeyi durdurun” ifadelerini kullandı.

İRAN'DA PROTESTO GÖSTERİLERİ

İranlı Öğrenciler Haber Ajansına (ISNA) göre, başkent Tahran'da Şehid Beheşti ve Alame Tabatabai üniversitelerinde uçak kazasında ölenleri anma programı rejim karşıtı gösterilere sahne oldu.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülere göre, Şehid Beheşti Üniversitesi yerleşkesinde bir araya gelen yüzlerce öğrenci, "Öğrenci Hamaney'i istemiyor", Alame Tabatabai Üniversitesinde ise "Kardeşim intikamını alacağım" sözleriyle tepkilerini dile getirdi.

İsfahan ve Erak üniversitelerinde de öğrenciler rejim aleyhtarı sloganlar atarken Kirman, Loristan ve Mazenderan'daki üniversitelerde hayatlarını kaybedenlerin anısına mumlar yakıldı.

Dün Şiraz, Reşt ve Hemedan'da gösteriler düzenlenmiş, Tahran'daki gösterilere polis göz yaşartıcı gazla müdahale etmişti.

OLAY

Ukrayna'nın başkenti Kiev'e gitmek üzere Tahran Uluslararası İmam Humeyni Havalimanı'ndan havalanan Boeing 737 tipi yolcu uçağı, 8 Ocak Çarşamba sabahı kalkıştan kısa süre sonra düşmüş, uçakta bulunan 176 kişi hayatını kaybetmişti.

Uçağın İran ordusu tarafından füzeyle vurulduğu iddialarına karşı çıkan Tahran yönetimi, olaydan 3 gün sonra, yolcu uçağının "cruise (seyir) füzesi" olarak algılandığını ve kısa menzilli füze ile "yanlışlıkla" vurulduğunu itiraf etmişti.

Jandarma yolun karşısına geçmek isteyen yaşlı adamı sırtında taşıdı

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