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Dünya

Trump'tan Temsilciler Meclisi Başkanı'na azil sürecine tepki mektubu: Çok çirkin bir kelime olan azlin önemini basitleştirdiniz

ABD Başkanı Donald Trump, Temsilciler Meclisi Başkanı Demokrat Nancy Pelosi'ye gönderdiği mektupta, hakkındaki azil maddelerini 'samimiyetsiz, mesnetsiz, tehlikeli ve mantık dışı' olarak niteleyerek süreci protesto ettiğini belirtti.

17.12.2019  23:38 - Güncelleme: 17.12.2019  23:38

Beyaz Saray, Trump'ın, hakkında yürütülen azil soruşturması kapsamında Temsilciler Meclisi Başkanı Pelosi'ye hitaben kaleme aldığı mektubu paylaştı.

Trump mektubuna, "Sayın Temsilciler Meclisi Başkanı. Bu mektubu, Temsilciler Meclisindeki Demokratlar tarafından yürütülen partizan azil savaşını en güçlü şekilde protesto ettiğimi belirtmek için yazıyorum." ifadeleriyle başladı.

Temsilciler Meclisindeki azil girişiminin "görevi anayasaya aykırı şekilde kötüye kullanma" olduğunu savunan Trump, Temsilciler Meclisi Adalet Komitesinin sunduğu azil maddelerinin hukuki dayanağının bulunmadığına dikkati çekti.

Trump, "Çok çirkin bir kelime olan azlin önemini basitleştirdiniz. Hiçbir geçerliliği olmayan azil sürecini devam ettirerek görev yemininize ihanet ediyor, anayasaya bağlılığınızı kırıyor ve Amerikan demokrasisine savaş açıyorsunuz." yorumunu yaptı.

Hakkındaki "Görevin kötüye kullanılması" suçlamasına yönelik Trump, "Bu tamamen sizin samimiyetsiz, mesnetsiz ve temelsiz hayal ürününüz." ifadesini kullandı.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile "masum bir telefon görüşmesi" yaptığının altını çizen Trump, "Kongrenin işleyişini engellediğime dair ikinci suçlamanız da tehlikeli ve mantık dışıdır." değerlendirmesinde bulundu.

Azil sürecine "cadı mahkemeleri karşılaştırması"

Trump, "Sizin 2016'da adayınız seçimi kaybetti ve partiniz bu yenilgiyi atlatamadı." görüşünü paylaştı.

ABD başkanına yönelik herhangi bir azil sürecinin iki partinin de desteklemesi gerektiğini vurgulayan Trump, bu süreçte Cumhuriyetçilerin desteğinin olmadığına dikkat çekti.

Trump, mektubunda ABD'nin Massachusetts eyaletinde 17. yüzyılda kurulan ve bir grubu "cadılıkla" suçlayan mahkemelere de atıfta bulunarak "Salem Cadı Mahkemelerindeki sanıklara bile daha çok kanuni prosedür işletilmişti." ifadesini kullandı.

Hablemitoğlu´nun suikastten hemen önceki görüntülerine ulaşıldı

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