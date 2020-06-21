IHA 21 Haziran 2020 Pazar 10:25 - Güncelleme: 21 Haziran 2020 Pazar 10:51

Başkan Trump, "Sessiz çoğunluk her zamankinden daha güçlü" olduğunu söyleyerek çıktığı sahnede salonu dolduranlar tarafından uzun süre alkışlandı. Trump, pandemi döneminin ortasında seçim çalışmaları kapsamında Oklahoma eyaletinde ilk mitingini başlattı, ancak Trump siyasi güç gösterisinin yanında yeni koronavirüs vakalarıyla karşılaştı.

Başkan Donald Trump, yanlıları sabahın erken saatlerinden itibaren ilk kampanya mitingine ev sahipliği yapan Oklahoma eyaletindeki Tusla Arena spor salonunun dışında toplanmaya başladı.

TRUMP: OKULLARI SONBAHARDA ÇOCUKLAR İÇİN GÜÇLÜ BİR ŞEKİLDE YENİDEN AÇMALIYIZ



Çocukların daha güçlü bağışıklık sistemlerine sahip olduklarını ve koronavirüse karşı savunmasız olmadıklarını için ABD’deki okulların yeniden açılması gerektiğini söyleyen Trump, ”Çocuklar bizden çok daha güçlüler, Okulları sonbaharda açmalıyız” ifadelerini kullandı.

TRUMP: KRAVATIMA SU DÖKMEK İSTEMEDİM



Trump, geçen hafta bir konuşması öncesinde yürürken zorlandığı görüntüler için kaygan bir zemindi, deri tabanlı ayakkabıları ile rampadan aşağı doğru dikkatli bir şekilde yürüdüğünü ve sonra bir bardak su içmek için iki elini niye kullandığını açıkladı. Trump,”kravatıma su dökmek istemedim” ifadelerini kullandı.

Başkan Trump, ülke çapında ırksal adaletsizlikle ilgili protestoların ardından Konfederasyon generallerinden sonra adlandırılan askeri üsleri yeniden adlandırma da dahil olmak üzere kültürel ve ekonomik meseleleri de ele aldı.

Trump, ”Tarihimizi tahrip etmeye, güzel anıtlarımızı kutsallaştırmaya çalışıyorlar. Heykellerimizi yıkın ve kontrol taleplerine uymayan herkesi cezalandırın, iptal edin ve zulmedin. “Yeni baskıcı rejimlerini dayatabilmeleri için mirasımızı yıkmak istiyorlar.” İfadelerini kullandı.

TRUMP, AMERİKAN MEDYASINA YÜKLENDİ



ABD Başkanı Donald Trump, ABD medyasını protestoları desteklemekle, Covid-19 salgını ile ilgili sorunları görmezden gelmekle suçladı. Trump, sahnede Amerikan medyasını Demokrat Parti’den rakibi Joe Biden’ı desteklemekle suçladı.

ABD Başkanı Donald Trump, Oklahoma eyaletinin Tulsa kentinde düzenlenen seçim mitinginde Amerikan medyasının koronavirüs konusunu kendi yararlarına manipüle ettiğini, virüsün bazı yönlerini ve yayılmasını küçümsediklerini söyledi. Trump, ”ABD medyası asla Covid-19 salgını hakkında konuşmuyor. 5. Caddede yürürken veya Demokrat Parti tarafından yönetilen bir şehrin caddesinde yürürken 25 bin insan maskelerini takmıyor dediğini duymadınız. ” dedi. Trump, Black Lives Matter protestocularının çoğunun vandalizme giriştiğini ve özel mülkiyetleri yok ettiklerini söyledi.

"ABD SINIRLARINI ÇİN VE AVRUPA’YA KAPATTIKTAN SONRA BİNLERCE AMERİKALININ HAYATINI KURTARDIM"



Trump, ”Yağmacılar, anarşistler, ajitatörler dediğimde başkanımızın söylemesi ne kadar korkunç bir şey diyorlar. Ama Covid-19 ile ilgili bir şeylerden bahsettiklerini duymuyorsunuz. “ABD sınırlarını Çin ve Avrupa’ya kapattıktan sonra koronavirüsün yayılmasını önleyerek yüzlerce ve binlerce Amerikalının hayatını kurtardığını belirten Trump, ” ABD’de 25 milyon kişi Covid-19 için test edildi, bu yüzden onaylanan toplam vaka sayısı yüksek görünüyor”dedi.

Trump miting konuşmasında ülke genelinde bazı eyaletlerde artışa geçen koronavirüs vakalarına yönelik yaptığı açıklama, "Bu ölçüde test yaptığınızda daha fazla vaka bulacaksınız. Bu yüzden yetkililere, testleri yavaşlatmaları gerektiğini söyledim" dedi. Trump, ABD’nin 25 milyon test yaptığını ve test sayısında diğer ülkelerden önde olduklarını belirtti.

Bir Beyaz Saray yetkilisi ise Başkan Trump’ın korona virüs testlerini yavaşlatma çağrısı hakkında şaka yaptığını ifade etti. Yetkili, "Açıkçası şaka yapıyordu. Testlerde dünyaya liderlik ediyoruz ve 25 milyon test yaptık" ifadelerini kullandı.

KORONAVİRÜS TESTLERİ POZİTİF ÇIKANLAR KİMSEYLE TEMAS ETTİRİLMEDİ



ABD Başkanı Donald Trump’ın, Oklahoma eyaletinin Tulsa kentinde başlattığı seçim mitingi öncesinde görevli 6 kişide koronavirüs tespit edilmişti. Trump’ın, seçim kampanya iletişim direktörü Tim Murtaugh, yaptığı açıklamada, ”Bugün görevli personellere miting öncesinde yapılan korona irüs testlerinde 6 görevlinin testleri pozitif çıktı. 6 kişiye hızlı bir şekilde karantina tedbirleri uygulandı. Koronavirüs testleri pozitif olan kişiler veya pozitif kişiler ile teması olan hiç kimse bugünkü mitingde katılımcıların veya seçilmiş kişilerin yanında olmadı” ifadelerini kullandı.

PROTESTOCULAR İLE TRUMP, TARAFTARLARI ARASINDA KARŞILIKLI ATIŞMALAR YAŞANDI



Trump’ın seçim mitinginin yapıldığı spor salonunun dışında, Black Lives Matter protestocuları ile Trump taraftarları arasında karşılıklı atışmalar yaşandı. Polis’in zamanında müdahalesi ile olaylar anıda bastırıldı. Taraflar daha sonra olaysız bir şekilde dağıldı. ABD Başkanı Donald Trump, yoğun eleştiriden sonra Oklahoma eyaletindeki mitingini ABD’de Siyah köleliğin sona ermesinin anısına 19 Haziran, yıldönümü ile çakışmaması nedeniyle mitingini bir gün sonraya 20 Haziran’a ertelenmişti.