Trump'tan Tiktok mesajı... ''Bana borçlusunuz''

Trump, Çin merkezli ByteDance şirketinin sosyal medya platformu Tiktok hesabından 11 ayın ardından ilk kez paylaşımda bulundu.

Paylaşımda Trump, "Tiktok'un genç kullanıcıları, Tiktok'u kurtardım ve bu yüzden bana borçlusunuz. Şu anda beni Oval Ofis'teki makamımda izliyorsunuz. Bir gün aranızdan birisi bu koltukta oturuyor olacak ve çok güzel işler başaracak." dedi.

TİKTOK'UN ABD'DEKİ OPERASYONLARININ İSRAİL YANLISI ŞİRKETE DEVREDİLECEĞİ AÇIKLANMIŞTI

ABD merkezli yazılım şirketi Oracle'ın, sosyal medya platformu TikTok'un ABD'deki operasyonlarının güvenliğinde büyük rol oynayacağı açıklanmıştı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın imzaladığı başkanlık kararnamesiyle, Çin merkezli sosyal medya platformu TikTok'un ülkedeki operasyonlarının ABD'li yatırımcılara satılmasının önü açılmıştı.

Kararnamede, bundan böyle, "ABD'deki tüm kullanıcıların verileri, Oracle tarafından işletilen güvenilir, gizli ve özel tasarlanmış bir bulut ortamında saklanacak." ifadesi kullanılmıştı.

Oracle'ın kurucusu Larry Ellison'ın yıllardır İsrail'e açıktan verdiği destek, şirketin TikTok'a yönelik yetkilerinin İsrail yönetiminin lehine kullanılacağı endişelerini beraberinde getirmişti.