İSTANBUL 24°C / 16°C
Parçalı bulutlu, güneşli
6 Ekim 2025 Pazartesi / 14 RebiülAhir 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    41,6897
  • EURO
    48,843
  • ALTIN
    5300.16
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Trump'tan Tiktok mesajı... ''Bana borçlusunuz''
Dünya

Trump'tan Tiktok mesajı... ''Bana borçlusunuz''

ABD Başkanı Donald Trump, Çin merkezli sosyal medya platformu TikTok'un ülkedeki operasyonlarının ABD'li yatırımcılara satılmasının önünü açan kararnameye eylül sonlarında imza atmasının ardından platformu 'kurtardığını' belirterek, 'genç TikTok kullanıcılarının' kendisine bu yüzden borçlu olduğunu ifade etti.

AA6 Ekim 2025 Pazartesi 19:29 - Güncelleme:
Trump'tan Tiktok mesajı... ''Bana borçlusunuz''
ABONE OL

Trump, Çin merkezli ByteDance şirketinin sosyal medya platformu Tiktok hesabından 11 ayın ardından ilk kez paylaşımda bulundu.

Paylaşımda Trump, "Tiktok'un genç kullanıcıları, Tiktok'u kurtardım ve bu yüzden bana borçlusunuz. Şu anda beni Oval Ofis'teki makamımda izliyorsunuz. Bir gün aranızdan birisi bu koltukta oturuyor olacak ve çok güzel işler başaracak." dedi.

TİKTOK'UN ABD'DEKİ OPERASYONLARININ İSRAİL YANLISI ŞİRKETE DEVREDİLECEĞİ AÇIKLANMIŞTI

ABD merkezli yazılım şirketi Oracle'ın, sosyal medya platformu TikTok'un ABD'deki operasyonlarının güvenliğinde büyük rol oynayacağı açıklanmıştı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın imzaladığı başkanlık kararnamesiyle, Çin merkezli sosyal medya platformu TikTok'un ülkedeki operasyonlarının ABD'li yatırımcılara satılmasının önü açılmıştı.

Kararnamede, bundan böyle, "ABD'deki tüm kullanıcıların verileri, Oracle tarafından işletilen güvenilir, gizli ve özel tasarlanmış bir bulut ortamında saklanacak." ifadesi kullanılmıştı.

Oracle'ın kurucusu Larry Ellison'ın yıllardır İsrail'e açıktan verdiği destek, şirketin TikTok'a yönelik yetkilerinin İsrail yönetiminin lehine kullanılacağı endişelerini beraberinde getirmişti.

ÖNERİLEN VİDEO

Deprem anı güvenlik kamerasında: Yaşanan korku böyle görüntülendi

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.