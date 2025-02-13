Trump'tan Ukrayna mesajı: Kanlı savaşın sona erme ihtimali yüksek

ABD Başkanı Donald Trump, sahibi olduğu "Truth Social" platformundan yaptığı paylaşımda, dün Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile telefon görüşmesi yaptığı hatırlattı. Trump paylaşımında, "Dün Rusya ve Ukrayna ile harika görüşmeler gerçekleşti. Bu korkunç, çok kanlı savaşın sona erme ihtimali yüksek" ifadelerini kullandı.

Trump, Putin ile görüşmesi sonrası yaptığı açıklamada, Ukrayna'daki savaşın sonra ermesi için müzakerelere başlanması konusunda anlaştıklarını ifade etmişti.