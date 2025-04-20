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Dünya

Trump'tan, Venezuelalı göçmenler için ABD'nin yeni kararına itiraz

ABD'de Donald Trump yönetimi, Yüksek Mahkeme tarafından yasa kapsamında Venezuelalı göçmenlerin sınır dışı edilmesini geçici olarak durduran kararın feshedilmesini istedi.

AA20 Nisan 2025 Pazar 11:12 - Güncelleme:
Trump'tan, Venezuelalı göçmenler için ABD'nin yeni kararına itiraz
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Trump yönetiminin göçmen politikalarına yönelik yasal mücadelesi sürerken hükümeti temsilen John Sauer, karara ilişkin Yüksek Mahkemeye başvurdu.

Sauer, hükümetin sınır dışı işlemlerini başlatmadan önce göçmenlere itiraz haklarını kullanmaları için yeterli süreyi tanıdığını savundu.

TRUMP'TAN VENEZUELALI GÖÇMENLER İÇİN ALINAN MAHKEME KARARINA İTİRAZ

Göçmenlerin avukatlarının alt mahkemeleri atlayıp doğrudan Yüksek Mahkemeye başvurmalarının yanlış olduğunu öne süren Sauer, yargıçlardan bu kararı bozmalarını talep etti.

Amerikan Sivil Özgürlükler Birliği'nin (ACLU) açtığı dava sonucu Trump yönetiminin en az 30 Venezuelalı göçmeni sınır dışı etme girişimi, Yüksek Mahkeme tarafından geçici olarak durdurulmuştu.

TRUMP YÖNETİMİ, ÇETE ÜYELERİNİ EL SALVADOR'DAKİ HAPİSHANELERE GÖNDERMİŞTİ

ABD yönetimi, Latin Amerika'daki en tehlikeli suç örgütlerinden biri sayılan El Salvador kökenli "MS-13" ve Venezuela kökenli "Tren de Aragua" çetelerini "yabancı terör örgütleri" listesine eklemişti.

ABD Başkanı Donald Trump, düzensiz göçmenlerle mücadele kapsamında "yabancı terör örgütü" ile bağlantılı olduğu iddia edilen göçmenlerin sınır dışı edilmelerini hızlandırmak için daha önce sadece savaş dönemlerinde kullanılan Yabancı Düşmanlar Yasası yetkisini devreye sokmuştu.

Trump yönetimi, MS-13 ve Tren de Aragua çetesi üyesi oldukları gerekçesiyle tutuklanan kişileri El Salvador'daki hapishanelere sevk etmişti.

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