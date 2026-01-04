İSTANBUL 18°C / 12°C
Dünya

Trump'tan Venezuela'ya yeni tehdit: ''Gereğini yapmazsa daha büyük bedel öder''

ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela'nın geçici Devlet Başkanı Delcy Rodriguez'i tehdit ederek, 'Eğer doğru olanı yapmazsa, çok ağır bir bedel ödeyecek, muhtemelen Maduro'dan daha ağır bir bedel' dedi.

4 Ocak 2026 Pazar 21:10
Trump'tan Venezuela'ya yeni tehdit: ''Gereğini yapmazsa daha büyük bedel öder''
ABONE OL

ABD Başkanı Donald Trump, ABD basınına verdiği röportajda Venezuela'nın devrik lideri Nicolas Maduro'nun görevini üstlenen Venezuela Devlet Başkan Yardımcısı Delcy Rodriguez'i tehdit etti. Trump, Venezuela'nın geçici Devlet Başkanı Rodriguez'i hedef alarak, "Eğer doğru olanı yapmazsa, çok ağır bir bedel ödeyecek, muhtemelen Maduro'dan daha ağır bir bedel" ifadelerini kullandı.

Trump, ayrıca Venezuela'nın ABD müdahalesine maruz kalan son ülke olmayabileceğini ifade etti.

"GRÖNLAND'A KESİNLİKLE İHTİYACIMIZ VAR"

Grönland'ın kendileri için stratejik olarak çok önemli olduğu ve adanın ABD'nin bir parçası olması gerektiği yönündeki tepki çeken açıklamalarını yeniden gündeme getiren Trump, "Grönland'a kesinlikle ihtiyacımız var" ifadelerini kullandı. Trump, Danimarka'ya ait olan Grönland'in "Rus ve Çin gemileriyle çevrili" olduğunu iddia etti.

