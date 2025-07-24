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Dünya

Trump'tan yapay zeka şirketlerinin önünü açacak imza

Yapay zeka yarışında Çin'i geride bırakarak yarışı kazanmaları gerektiğini söyleyen ABD Başkanı Donald Trump, bu alandaki şirketlerin önünü önemli ölçüde açacak 3 başkanlık kararnamesine imza attı.

AA24 Temmuz 2025 Perşembe 07:37 - Güncelleme:
Trump'tan yapay zeka şirketlerinin önünü açacak imza
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ABD Başkanı Trump, başkent Washington'da düzenlenen yapay zeka konulu bir oturumda, ülkesindeki teknolojik gelişmeleri ve Çin'le ABD arasındaki yapay zeka yarışını değerlendirdi.

Trump, ABD merkezli yapay zeka şirketlerinin önünü açacak 3 başkanlık kararnamesine imza atarken, bu adımların Amerikan firmalarına Çinli firmalar karşısında avantaj sağlayacağını savundu.

"Yapay zeka yarışında Çin'in önemli ölçüde önündeyiz." ifadesini kullanan Trump, ABD'de bu alanda çalışan şirketleri ve yöneticilerini tek tek sıralayarak kendilerine teşekkür etti.

ABD Başkanı Trump, yapay zeka alanında Çin'le girdikleri küresel rekabeti kesinlikle kazanmaları gerektiğini ve bunun için söz konusu 3 kararnameyi imzaladığını dile getirdi.

Trump, "Bu harika insanlar, Amerika'nın dünya standartlarında altyapısını korumak için ülkemizin gerçekten işleyişini sağlıyorlar. Federal izinlerin hızlandırılması, incelemelerin kolaylaştırılması ve tüm büyük yapay zeka altyapı projelerinin inşaatının hızlandırılması için mümkün olan her şeyi yapmak üzere bu başkanlık kararnamelerini imzalıyoruz." diye konuştu.

ABD'nin teknolojik üstünlüğünü sürdürmesinin yapay zeka alanındaki gelişmelerle doğrudan ilgili olduğunu anlatan Trump, bu alanda çalışan şirketlere büyük iş düştüğünü ve kendilerinin bu firmalara büyük yatırım kolaylığı sağlayacaklarını vurguladı.

- ABD'NİN YAPAY ZEKA EYLEM PLANI

Beyaz Saray, ABD Başkanı Donald Trump'ın ocak ayında imzaladığı kararname doğrultusunda "Yapay Zeka Eylem Planı"nı dün açıklamıştı.

Yapay zeka yarışını kazanmanın Amerikan halkı için refahı, ekonomik rekabet gücünü ve ulusal güvenliği kapsayan yeni bir altın çağ başlatacağına vurgu yapılan açıklamada, planın adımlarının 3 temel başlık altında ve 90'ı aşkın federal politika eylemiyle ortaya konduğu belirtilmişti.

Açıklamada, bu temel başlıkların "inovasyonun hızlandırılması", "Amerikan yapay zeka altyapısının inşası" ve uluslararası diplomasi ve güvenlikte liderlik" olduğu aktarılmıştı.

Yapay Zeka Eylem Planı'ndaki öne çıkan politikalara değinilen açıklamada, Amerikan yapay zekasının ihracı, veri merkezlerinin hızla kurulmasının teşviki, inovasyon ile uygulamanın önünün açılması ve modellerde ifade özgürlüğünün korunması gibi politikalara işaret edilmişti.

Yapay zeka ve kripto çarı David Sacks ise yapay zekanın, küresel ekonomiyi dönüştürme ve dünyadaki güç dengesini değiştirme potansiyeline sahip devrim niteliğinde bir teknoloji olduğuna dikkati çekmişti.

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