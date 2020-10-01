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Dünya

Trump'tan yeni mülteci adımı... Sayı 15 bine indirilecek

Trump yönetimi Kovid-19 bahanesi ile ABD'ye kabul edilen mültecilerin yıllık sayılarının 15 bine indirilmesini teklif etti.

AA01 Ekim 2020 Perşembe 19:54 - Güncelleme: 01 Ekim 2020 Perşembe 19:56
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ABD Başkanı Donald Trump, 2021 mali yılında ülkeye kabul edilecek mülteci sayısı sınırının 15 bine indirilmesini önerdi.

ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Trump'ın ülkeye 2021 mali yılında kabul edilecek mülteci sayısının 15 bin ile sınırlandırılmasını önerdiği aktarılarak, "Trump'ın bu önerisi, özellikle Kovid-19 pandemisinin devam ettiği bir dönemde Amerikan halkının güvenliği ve refahını öncelik edindiğinin bir göstergesidir." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, mülteci sayısındaki düşüşün, deniz aşırı ülkelere yapılan insanı yardımlar ve çatışmaların önlenmesi ile dengeleneceği vurgulandı.

Trump'ın önerdiği sayı, ABD tarihindeki en az mülteci kabul rakamını teşkil ediyor. Trump, görevindeki ilk yılında 45 bin olan mülteci kabul sayısını ilerleyen yıllarda kademeli olarak 18 bine kadar düşürmüştü.

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