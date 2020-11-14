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Dünya

Trump'tan yeni seçim açıklaması: Biz kazanacağız

BD Başkanı Donald Trump sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı seçim açıklamasında, 'Biz kazanacağız' dedi.

DHA14 Kasım 2020 Cumartesi 23:59 - Güncelleme: 14 Kasım 2020 Cumartesi 23:59
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ABD Başkanı Donald Trump sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, “Biz kazanacağız. Yüzbinlerce kişi DC’de (Washington) desteklerini gösteriyor” dedi.

ABD Başkanı Donald Trump sosyal medya hesabı üzerinden destekçileri tarafından ülkenin başkenti Washington DC’de başkanlık seçim sonuçlarına karşı düzenlenen yürüyüşe dair açıklamada bulundu. “Biz KAZANACAĞIZ” diyen Trump, “Yüzbinlerce kişi DC’de (Washington) desteklerini gösteriyor. Onlar, ‘hileli’ ve ‘yozlaşmış’ bir seçimi desteklemeyecekler” ifadelerini kullandı.

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