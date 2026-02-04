İSTANBUL 13°C / 7°C
Dünya

Trump'tan yeni tehdit: Hamaney endişelenmeli

ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın Dini Lideri Ali Hamaney'in 'endişelenmesi gerektiğini' söyledi.

AA4 Şubat 2026 Çarşamba 22:21 - Güncelleme:
Trump'tan yeni tehdit: Hamaney endişelenmeli
ABD Başkanı Trump, NBC News kanalına verdiği röportajda, İran'la müzakereler konusunda açıklamalarda bulundu.

Trump, müzakerelerin nerede yapılacağı konusunda ortaya çıkan belirsizliğe ilişkin soruları yanıtlarken "Onun (Hamaney'in) çok endişelenmesi gerek. Evet, endişelenmesi gerek. Bildiğiniz gibi onlar bizimle müzakere ediyorlar." dedi.

İranlı protestocularla ilgili bir soruya ise ABD Başkanı Trump, "Göstericilerin arkasındayız." cevabını verdi.

Trump, "O ülke (İran) şu anda bizim yüzümüzden karışıklık içinde. Oraya girdik, nükleer programlarını yok ettik. Orta Doğu'da barış sağlandı. Eğer nükleer programlarını yok etmeseydim Orta Doğu'da barış olmazdı çünkü Arap ülkeleri bunu asla yapamazdı. İran'dan çok korkuyorlardı." değerlendirmesinde bulundu.

