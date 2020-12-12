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  • Trump'tan Yüksek Mahkeme'nin kritik Biden kararına tepki: Bizi hayal kırıklığına uğrattı
Dünya

Trump'tan Yüksek Mahkeme'nin kritik Biden kararına tepki: Bizi hayal kırıklığına uğrattı

Genel seçimleri kaybeden Donald Trump, Yüksek Mahkeme'nin Joe Biden'ın seçim zaferinin geri çevrilmesi için açılan davayı reddetmesinin kendilerini hayal kırıklığına uğrattığını belirtti.

AA12 Aralık 2020 Cumartesi 11:05 - Güncelleme: 12 Aralık 2020 Cumartesi 11:05
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Başkan Trump, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, Texas eyaletinin Biden'ın zaferinin geri çevrilmesine yönelik açtığı davaya ilişkin, ABD Yüksek Mahkemesi davayı reddederek bizi "gerçekten hayal kırıklığına uğrattı." dedi.

Trump, Yüksek Mahkeme'nin kararını "bilgelikten yoksunluk" ve "cesaretsizlikle" eleştirdi.

Mahkeme, dün, Texas eyaletinin, 18 Cumhuriyetçi eyalet savcısı ve 126 Temsilciler Meclisi üyesinin desteği ile Biden'ın zaferinin geri çevrilmesine yönelik açtığı davanın reddedildiğini duyurmuştu.

ABD'de 3 Kasım'da yapılan 59. Başkanlık seçimlerini resmi olmayan sonuçlara göre 306 delegeyle Biden kazanmış, Trump ise 232 delegede kalmıştı.

Seçimlerde hile olduğunu iddia eden Trump, sonuçları kabul etmediğini açıklamış ve hukuki yollara başvuracağını belirtmişti. Trump ekibinin birçok eyalette açtığı dava, reddedilmişti.

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