31 Ağustos 2025 Pazar
  • Trump'tan ''zavallı'' çıkışı: Çözün ya da biz geliyoruz
Trump'tan ''zavallı'' çıkışı: Çözün ya da biz geliyoruz

Chicago'da geçen hafta sonu 6 kişinin vurularak öldürüldüğünü, 24 kişinin yaralandığını belirten Trump, 'Illinois'in zayıf ve zavallı Valisi JR Pritzker suçu engellemek için yardıma ihtiyacı olmadığını söyledi. Adam delirmiş. Bunları hızlı bir şekilde bir çözüme kavuştursa iyi olur yoksa biz geliyoruz.' ifadelerini kullandı.

31 Ağustos 2025 Pazar 11:03
ABD Başkanı Donald Trump, ABD merkezli Truth Social sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, başkent Washington'ın ardından federal güçleri Chicago'da görevlendirebileceği sinyalini verdi.

Chicago'da geçen hafta sonu 6 kişinin vurularak öldürüldüğünü, 24 kişinin yaralandığını belirten Trump, "Illinois'in zayıf ve zavallı Valisi JR Pritzker suçu engellemek için yardıma ihtiyacı olmadığını söyledi. Adam delirmiş. Bunları hızlı bir şekilde bir çözüme kavuştursa iyi olur yoksa biz geliyoruz." ifadelerini kullandı.

Başka bir paylaşımında da Ulusal Muhafızların görevlendirildiği başkent Washington'a değinen Trump, "(Başkent Washington) Sadece 14 günde tam anlamıyla suçlardan arındırılmış bölge oldu. Burada yaşayan ve çalışan insanlar mest olmuş durumda." değerlendirmesinde bulundu.

- TRUMP'IN "SUÇLA MÜCADELE" HAMLELERİ

Başkanlık görevine geldiğinden bu yana Trump, başkent Washington yerel yönetimini suç ve evsizlikle mücadelede başarısız olmakla itham etmişti.

Başkentte suç oranlarının arttığını, kentin güvenli, temiz ve yaşanabilir bir yer haline gelmesi gerektiğini sık sık dile getiren Trump, kent yönetiminin federal hükümet tarafından devralınması gerektiğini de savunmuştu.

Trump, 11 Ağustos'ta düzenlediği basın toplantısında, başkentte güvenliği sağlamak, suç oranlarını düşürmek ve kenti evsizlerden arındırmak amacıyla bir dizi yeni tedbir aldıklarını duyurmuş, Chicago ve New York'ta da benzer bir "suçla mücadele" hamlesine hazırlandıklarını belirtmişti.

