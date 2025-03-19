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Dünya

Trump'tan Zelenski görüşmesine ilişkin açıklama: Doğru bir yolda ilerliyoruz

ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile telefon görüşmesinde ateşkes sürecini görüştüklerini belirterek, 'Son derece doğru bir yolda ilerliyoruz.' ifadesini kullandı.

AA19 Mart 2025 Çarşamba 18:42 - Güncelleme:
Trump'tan Zelenski görüşmesine ilişkin açıklama: Doğru bir yolda ilerliyoruz
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ABD Başkanı Trump, Truth Social hesabından yaptığı açıklamada, Zelenski ile telefon görüşmesinin çok iyi geçtiğini ve yaklaşık 1 saat sürdüğünü aktardı.

Trump, "Görüşmenin büyük bölümü, Rusya ve Ukrayna'nın talep ve ihtiyaçlarının birbirine yaklaştırılması amacıyla dün (Rusya) Devlet Başkanı (Vladimir) Putin'le yaptığımız telefon görüşmesine dayanıyordu. Son derece doğru bir yolda ilerliyoruz." ifadelerine yer verdi.

Dışişleri Bakanı Marco Rubio ve Ulusal Güvenlik Danışmanı Mike Waltz'un görüşülen hususlara ilişkin detaylı açıklamalar yapacaklarını kaydeden Trump, kısa süre içinde bu detayların paylaşılacağını bildirdi.

Trump, dün Putin'le yaptığı telefon görüşmesinde, enerji ve altyapı alanlarında derhal ateşkes sağlanması konusunda mutabık kaldıklarını açıklamıştı.

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