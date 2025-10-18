İSTANBUL 20°C / 14°C
Trump'tan Zelenski'ye: Artık zamanı geldi

ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski ile yaptığı görüşmenin ilginç ve samimi geçtiğini belirterek, 'Ancak ona, daha önce Başkan Putin'e güçlü biçimde söylediğim gibi, artık öldürmeye son verme ve bir anlaşma yapma zamanının geldiğini söyledim. Bulundukları yerde durmalılar. Her iki taraf da zafer ilan etsin, kararı tarihe bırakalım!' dedi.

18 Ekim 2025 Cumartesi 07:44
ABD Başkanı Donald Trump, kendisine ait Truth sosyal medya platformundan, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski ile Beyaz Saray'da gerçekleştirdiği görüşme ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Zelenski ile görüşmesinin ilginç ve samimi geçtiğini belirten Trump, "Ancak ona, daha önce Başkan Putin'e güçlü biçimde söylediğim gibi, artık öldürmeye son verme ve bir anlaşma yapma zamanının geldiğini söyledim" dedi.

Savaş ve cesaret ile çizilen sınırlar uğruna yeterince kan döküldüğünü vurgulayan Trump, "Bulundukları yerde durmalılar. Her iki taraf da zafer ilan etsin, kararı tarihe bırakalım!" ifadelerini kullandı.

Artık ateş açılmaması, ölümlerin olmaması ve savaş için büyük ve sürdürülemez miktarlarda para harcanmaması gerektiğinin altını çizen Trump, "Bu, eğer ben başkan olsaydım asla başlamayacak bir savaştı. Her hafta binlerce insan katlediliyor. Artık yeter. Barış içinde ailelerinizin yanına dönün" çağrısında bulundu.

ZELENSKİ: ABD'NİN RUSYA ÜZERİNDE KURACAĞI BASKIYA GÜVENİYORUZ

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski ise, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada Trump ile 2 saatten uzun süren hedef odaklı bir görüşme gerçekleştirdiklerini belirterek, "Bu görüşme, savaşın sonuna daha da yaklaşılmasına gerçekten yardımcı olabilir" dedi.

Cephedeki konum, savunma ile uzun menzilli silah kapasiteleri ve diplomatik ihtimaller dahil tüm önemli konuları ele aldıklarını ifade eden Zelenski, "Rusya, başlattığı ve kasten uzatmaya devam ettiği saldırganlığa son vermelidir. ABD'nin Rusya üzerinde kuracağı baskıya güveniyoruz" dedi.

