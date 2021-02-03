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Dünya

TSK Libya'daki eğitimlere devam ediyor

TSK'nın Libya Silahlı Kuvvetleri personeline yönelik eğitimleri devam ediyor.

AA03 Şubat 2021 Çarşamba 23:26 - Güncelleme: 03 Şubat 2021 Çarşamba 23:26
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Türk Silahlı Kuvvetlerince Libya Silahlı Kuvvetleri personeline "oksijen kaynağı, sahil güvenlik uygulamalı gemi ve üs savunma eğitimleri" verildi.

Milli Savunma Bakanlığının (MSB) sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda Askeri Eğitim, İş Birliği ve Danışmanlık Anlaşması kapsamında Libya Silahlı Kuvvetlerine yönelik eğitimlerin sürdüğü kaydedildi.

Bu kapsamda Libyalı askerlere "oksijen kaynağı, sahil güvenlik uygulamalı gemi ve üs savunma eğitimleri" verildiği bildirilen paylaşımda, eğitimlere ilişkin fotoğraflar da yer aldı.

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