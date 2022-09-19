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Dünya

Tsunami alarmı verildi! Meksika 7,5'lik depremle sallandı

Meksika'nın güneybatısı açıklarında 7,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem nedeniyle ülkede Tsunami alarmı verildi.

AA19 Eylül 2022 Pazartesi 21:19 - Güncelleme:
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Meksika'nın batı orta kesiminde bulunan Michoacan eyaletinde 7,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), merkez üssü Michoacan eyaletine bağlı Aquila kentinin 37 kilometre güneydoğusu olan 7,6 büyüklüğündeki depremin yaklaşık 15 kilometre derinlikte meydana geldiğini duyurdu.

TSUNAMİ UYARISI YAPILDI

Sahile yakın bölgede meydana gelen deprem nedeniyle "tsunami tehdidi" uyarısı yapıldı.

Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador, Twitter hesabından paylaştığı videoda, "Tüm kalbimizle ciddi bir şey olmamasını temenni ediyoruz." ifadesini kullandı.

Meksika Ulusal Sismoloji Servisi ise depremin büyüklüğünü 7,4 olarak açıkladı.

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