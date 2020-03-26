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Dünya

Fransa'dan koronavirüs kararı: Tüm askerlerini çekecek

Fransa Silahlı Kuvvetler Bakanlığı, koronavirüs nedeniyle Irak'ta bulunan askerlerini ülkeden çıkaracağını açıkladı.

26 Mart 2020 Perşembe 08:22 - Güncelleme: 26 Mart 2020 Perşembe 08:31
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Fransa Silahlı Kuvvetler Bakanlığı, uluslararası DAEŞ karşıtı koalisyonun bir parçası olarak Irak'a konuşlandırılan tüm askerlerin Covid-19 salgını nedeniyle bir sonraki duyuruya kadar ülkeden çıkarılması talimatını verdi.

Sputnik'in aktardığı habere göre, karar doğrultusunda yaklaşık 100 Fransız askeri Irak'tan çekilecek.

Rudaw'ın aktardığına göre ise Irak Silahlı Kuvvetler Sözcüsü Abdülkerim Halef "Fransız birliklerinin Irak topraklarından ayrıldığını" söyledi.

Koalisyon ortağı İngiltere de geçen hafta salgın nedeniyle birliklerini Irak'tan çekeceğini açıklamıştı.

World Meters'ın son verilerine göre dünya genelinde son olarak 463 binden fazla Covid-19 vakası tespit edildi ve yaklaşık 20 bin kişi de hayatını kaybetti.

Irak'ta şu an 300 Covid-19 vakası bulunurken Fransa'da da 25 bin vaka tespit edildi.

Çatıda oturan bir vatandaş yorgun mermi ile yaralandı

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