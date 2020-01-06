'Tüm ironilerin anası...' Daha iyi yaşamak için dönüyorlar

star.com.tr 06.01.2020 17:33 - Güncelleme: 06.01.2020 17:44

Vietnam, Laos, Kamboçya gibi birçok Amerikalı için sadece şiddetin güçlü anılarını çağrıştırdığını belirten Bridge, 'Bu isimler pek konuşulmaz ve belki de dünyada ziyaret etmeyi düşünülen son yerleri çağırıştıryor.' diyor.

Ancak Güneydoğu Asya'yı sadece ABD gazileri ve emeklileri değil, giderek fazla Amerikan vatandaşının 'ev' olarak gördüğünü belirten Bridge, bunun nedenin uygun fiyatlı sağlık hizmetleri, ucuz kira ve yükselen yaşam standartları olduğunu ifade ediyor.

Yazısında kısa süre önce Los Angeles Times'ın yayımladığı bir habere de yer veren Bridge, haberdeki 'Yaşlanan Amerikalılar, Vietnam'da Florida, Nevada ve Arizona'yı anımsatan bir yaşam tarzı yaşıyor. Buradaki aylık harcamalar nadiren 2.000 doları aşıyor. Hatta büyük bir bölümü evi için aşçı ve temizlikçi de tutuyor.' ifadelerini hatırlattı.

BU SADECE 'İRONİLERİN ANASI' OLARAK İFADE EDİLEBİLİR

'Bu sadece tüm ironilerin anası olabilir' diyen Bridge, emekli ABD askerleri ve orta sınıf Amerikan emeklilerinin emekli aylıklarıyla ABD'de evlerinde oturmak veya çalışmaktan yerine, yurtdışında düşmanları arasında yaşamayı tercih ettiğini belirtti.

Bridge RT'de yayınlanan bugünkü yazısında, şu ifadelere yer verdi:

'ABD, Amerika'daki kapitalizmin durumu hakkında pek bir şey söylemiyor. Ancak, Vietnam'ın ABD'de karşılığı bir küfür olan sosyalist olduğunu unutmayalım. Bunların hiçbiri, yıllar önce Washington'un yeminli düşmanı olan ülkenin, ideolojik inançlarının ortadan kaldırılmasına yardımcı olmak için yıllar önce Asya ormanlarına gönderilenler için pek de önemli görünmüyor.'

KOLAYLIK SAĞLANIYOR

Vietnam hükümetinin şu anda ülkede yaşamını sürdüren Amerikan gazileri ve emeklilerinin tam sayısını açıklamadığını belirten Bridge, 'Ancak ülkenin vize gereksinimlerini gevşettiği bir sır değil. Savaş yıllarında son derece acı çeken bir diğer ülke olan Kamboçya da, emeklilik maaşı olan yabancılara karşı uzlaşmacı bir tutum sergiliyor.' dedi.

ABD'deki gazilerin intihar vakalarına değinen Bridge, onları zorlayan şartların kendilerini bir zamanlar savaştıkları düşman topraklarına kaçmalarına neden olduğunu ifade ediyor.

Askeri Gazete'ye göre , gaziler arasındaki toplam intihar sayısı son beş yılda rekor bir şekilde artış kaydetti. Gazilerin intihar etme oranı, orduya hiç katılmamış Amerikalılardan 1,5 kat daha fazla. Kadın gaziler için intihar oranı 2,2 kat daha fazla.

'Güneydoğu Asya gibi daha hesaplı bir yere gitmek gerginliklerini hafifletir mi?' sorusunu soran Bridge, 'Amerikalı gazileri ve emekliler, Amerikalıları ve Vietnamlıları derinden yaralayan Vietnam Savaşı'nın acılı mirasına rağmen, risk almaya ve öğrenmeye istekli görünüyorlar.' diyor.

50 BİN ABD ASKERİ ÖLMÜŞTÜ

Mart 1965 ve Mayıs 1975 arasında, 50.000'den fazla ABD askeri Washington'un Güneydoğu Asya'daki komünizmin yayılmasını durdurma çabasının sonucu olarak savaşta öldü.

Vietnam'ın resmi istatistiklerine göre, uzun süren çatışmanın bilançosu 2 milyon sivilin hayatı...