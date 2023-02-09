''Tüm kalbimizle Türkiye'nin yanındayız''

Scholz, Brüksel'de düzenlenen Avrupa Birliği (AB) Lider Zirvesi öncesinde gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Avrupa'nın Türkiye ve Suriye'deki depremzedelerin acılarını hissettiğini belirten Scholz, "En sevdiklerini kaybeden yakınların ve dostların yanındayız. Tüm kalbimizle Türkiye'nin de yanındayız. Hızlı şekilde buraya yardım organize edilmesi için her şeyi yapacağız." ifadesini kullandı.

Scholz, depremde yıkılan binaların yeniden inşası için ellerinden geleni yapacaklarını vurguladı.

AB Liderler Zirvesi'nde Ukrayna'daki savaşın da ele alınacağını dile getiren Scholz, "Ukrayna'yı desteklemede birlik ve dayanışma içinde olduğumuzu göstermek için bugün burada toplanıyoruz." dedi.

Bu birlik ve dayanışmanın bir yıldan beri başarıldığını vurgulayan Scholz, burada Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'e birlik ve dayanışma sinyalini bir kez vereceklerini kaydetti.

Scholz, Ukrayna'ya yardımın koordineli yapılmasının önemine dikkati çekerek, AB'nin bugün bu tutumunu sergileyeceğinden duyduğu mutluluğu dile getirdi.

AB ülkelerinden sorunların ve zorlukların üstesinden gelme konusunda dayanışma içinde olmalarını isteyen Scholz, bunun ekonomi ve iklim değişikliğiyle mücadelede de önemini vurguladı.

Scholz, Avrupa'nın uluslararası rekabette başarılı olması gerektiğini belirterek, "Amerikalı dostlarımıza aldıkları önlemlerde Avrupa'daki ülkelere karşı ayrımcı olmamalarını rica edeceğiz. Bu konularda birlik ve beraberlik gösterdiğimiz için başarılı olacağımıza inanıyorum." diye konuştu.

Almanya Başbakanı Scholz, göç konusunda ise AB'de ortak perspektifin geliştirilebileceğine işaret etti.

Batı Balkanlar'daki ülkelerin AB üyeliği konusunda hızlı davranılacağını açıkladıklarını belirten Scholz, bunu başarmak istediklerini ancak her ülkenin AB kriterlerini yerine getirmesi gerektiğini yineledi.

Scholz, bu bağlamda AB'nin de karar verme süreçlerine ilişkin kendi ev ödevlerini yapması gerektiğini kaydetti.