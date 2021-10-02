Tüm varyantlara karşı etkili! Fiyatı açıklandı

Hürriyet 2 Ekim 2021 Cumartesi 13:03 - Güncelleme: 2 Ekim 2021 Cumartesi 13:03

Koronavirüs salgını yaklaşık 2 yıldır hayatımızda, virüsle mücadele kapsamında dünya genelinde aşılama devam ediyor. Ancak bilim insanları ve ilaç firmalarının virüsle mücadele için araştırmaları henüz bitmiş değil. ABD merkezli ilaç üreticisi Merck, tüm dünyayı heyecanlandıran bir gelişmeyi dünyaya duyurdu.



DELTA DAHİL TÜM VARYANTLARDA ETKİLİ

Hürriyet'in haberine göre, Merck geliştirdikleri 'molnupiravir' adlı ilacın laboratuvar çalışmalarının sonuçlandığını, Delta da dahil olmak üzere koronavirüsün bilinen tüm varyantlara karşı etkili olduğunu açıkladı.

KULLANIM İZNİ İÇİN BAŞVURU

Kovid-19 semptomları ortaya çıktıktan sonraki 5 gün içinde "molnupiravir" ilacını alan deneklerin, "plasebo" alanlara göre hastaneye yatma ve ölüm oranının yarı yarıya azaldığı bildirildi. Açıklamada, molnupiravir için ABD ve dünyada kullanım izinlerine başvurulduğu da belirtildi.

İKİ HAPLA TEDAVİ

Onaylanması halinde Kovid-19'u tedavi ettiği kanıtlanan ilk hap olması beklenen molnupiravirin, salgınla mücadelede önemli bir adım olabileceğine işaret edilen açıklamada, hastaların molnupiravir hapını beş gün boyunca günde iki kez alması gerekeceği kaydedildi.

NASIL ÇALIŞIR?

Merck'in ürettiği ilaç, koronavirüs genlerinin içinde koyduğu 'hata kodlarıyla' virüsün kendini çoğaltmasını önlüyor.

İLACIN FİYATI 6 BİN 200 TL

ABD, 1,7 milyon kişiyi tedavi edecek ilaç siparişini verdi. Reuters'ın geçtiği bilgiye göre, ABD hükümetinin ilaç için belirlediği fiyat 700 dolar yani yaklaşık 6 bin 200 TL. Bu fiyatın diğer ülkeler içinde aynı olup olmayacağı henüz bilinmiyor.