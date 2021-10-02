Tüm varyantlara karşı etkili! Fiyatı açıklandı

Koronavirüs salgını yaklaşık 2 yıldır hayatımızda, virüsle mücadele kapsamında dünya genelinde aşılama devam ediyor. Ancak bilim insanları ve ilaç firmalarının virüsle mücadele için araştırmaları henüz bitmiş değil. ABD merkezli ilaç üreticisi Merck, tüm dünyayı heyecanlandıran bir gelişmeyi dünyaya duyurdu.
Hürriyet'in haberine göre, Merck geliştirdikleri 'molnupiravir' adlı ilacın laboratuvar çalışmalarının sonuçlandığını, Delta da dahil olmak üzere koronavirüsün bilinen tüm varyantlara karşı etkili olduğunu açıkladı.
Kovid-19 semptomları ortaya çıktıktan sonraki 5 gün içinde "molnupiravir" ilacını alan deneklerin, "plasebo" alanlara göre hastaneye yatma ve ölüm oranının yarı yarıya azaldığı bildirildi. Açıklamada, molnupiravir için ABD ve dünyada kullanım izinlerine başvurulduğu da belirtildi.
Onaylanması halinde Kovid-19'u tedavi ettiği kanıtlanan ilk hap olması beklenen molnupiravirin, salgınla mücadelede önemli bir adım olabileceğine işaret edilen açıklamada, hastaların molnupiravir hapını beş gün boyunca günde iki kez alması gerekeceği kaydedildi.
Merck'in ürettiği ilaç, koronavirüs genlerinin içinde koyduğu 'hata kodlarıyla' virüsün kendini çoğaltmasını önlüyor.
ABD, 1,7 milyon kişiyi tedavi edecek ilaç siparişini verdi. Reuters'ın geçtiği bilgiye göre, ABD hükümetinin ilaç için belirlediği fiyat 700 dolar yani yaklaşık 6 bin 200 TL. Bu fiyatın diğer ülkeler içinde aynı olup olmayacağı henüz bilinmiyor.