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Dünya

Tuna Nehri'nde sular çekildi Nazilere ait savaş gemisi ortaya çıktı

Sırbistan'ın doğusundaki Prahovo'dan geçen Tuna Nehri'nde suların çekilmesiyle İkinci Dünya Savaşı'ndan kalma bir Alman savaş gemisinin kalıntısı gün yüzüne çıktı.

AA13 Eylül 2024 Cuma 16:39 - Güncelleme:
Tuna Nehri'nde sular çekildi Nazilere ait savaş gemisi ortaya çıktı
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Yerel medyada yer alan haberlere göre, Prahovo köyünün üzerine kurulduğu Tuna Nehri'nde son dönemde yaşanan aşırı sıcaklıklara bağlı olarak suların çekilmesiyle bölgede İkinci Dünya Savaşı'nda batan bir Alman savaş gemisi, nehrin yüzeyinde gövde kısmına kadar görünür hale geldi.

Söz konusu gemi kalıntısının, paslanmasına rağmen neredeyse bütünlüğünü koruması dikkati çekti.

NAZİLERE AİT GEMİ ORTAYA ÇIKTI

Yerel medyada, geminin Alman gemilerinin 1944'te, eski Sovyetler Birliği güçlerinden geri çekilirken kalma, Nazi Almanyası'nın Karadeniz filosundan biri olduğu ifade edildi.

Sırbistan'ın Romanya ile sınırında bulunan Tuna Nehri'nde İkinci Dünya Savaşı esnasında batan 200'den fazla gemi enkazının bulunduğu ve 80 yıldır bu bölgede suyun derinliklerinde kumun altında gömülü olduğu aktarıldı.

Bu arada, su yüzeyine çıkan gemilerin nehir üzerindeki trafiği olumsuz etkilediği kaydedildi.

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