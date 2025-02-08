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Dünya

Tüneldeki görüntüler paylaşıldı! Kassam Tugayları esirleri böyle teslim etti

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin El Kassam Tugayları, bugün serbest bırakılan Ohad Ben Ami, Eli Sharabi ve Or Levy'nin Gazze Şeridi'nde bulunan tüneldeki görüntülerini paylaştı.

IHA8 Şubat 2025 Cumartesi 23:43 - Güncelleme:
Tüneldeki görüntüler paylaşıldı! Kassam Tugayları esirleri böyle teslim etti
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Hamas bugün İsrail ile varılan ateşkes anlaşması çerçevesinde 3 esiri serbest bıraktı.

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin El Kassam Tugayları tarafından yayınlanan videoda bugün serbest bırakılan Ohad Ben Ami, Eli Sharabi ve Or Levy'nin Gazze Şeridi'nde bulunan tüneldeki görüntüleri yer aldı.

Esirlerin Kızılhaç'a teslim edilmeden önce tünelde ilerledikleri anların bulunduğu görüntüde, bölgenin merkezinde yer alan Deir el-Balah şehrinin Selahaddin Caddesi'nde gerçekleştirilen törenden de kesitler yer aldı.

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