Tünellere gömeceğiz
Özgür Suriye Ordusu komutanı Tuğgeneral Berri, Fırat’ın doğusuna yapılacak harekat için hazır olduklarını ve Türkiye’den emir beklediklerini söyledi. Dün de YPG/PKK’nın kendisine mezar olacak Münbiç’teki tünelleri görüntülendi.
Özgür Suriye Ordusu’nun (ÖSO) üst düzey komutanlarından Tuğgeneral Ahmed Halid Berri, Fırat Nehri’nin doğusuna yapılacak harekat öncesi Türkiye’den emir beklediklerini söyledi. Berri, operasyon öncesi yaptığı açıklamada, Türkiye’nin Cerablus’ta, Azez’de Rai’de, Afrin’de başarılı operasyonlar gerçekleştirdiğini kaydetti. Tuğgeneral Berri “Özgür Suriye Ordusu ile Türk Ordusunun başarısı ortada. Bu bölgelerde DEAŞ, PKK-PYD terör örgütleri halka zulüm etti, halk göçe zorlandı, halkın malları gasp edildi, talan edildi ama ÖSO ve Türkiye’nin bu bölgelerde yaptığı operasyonlardan sonra bölgeye huzur geldi, güven geldi, çoğu evlerine geri döndü. Şimdi de Fırat’ın doğusuna ve Münbiç’e yapılacak olan olası bir operasyonda terör örgütleri bu bölgeden temizlenecek ve bölgeden zorla göçe zorlanan halk tekrar evlerine dönecek ve bölgeye güven ve huzur gelecek” dedi.
SİHA KORKUSU
Terör örgütü YPG/PKK, Suriye’de Fırat Nehri’nin batısında işgal ettiği Münbiç ilçe merkezinin çevresinde yeni tüneller açıyor. ABD’nin hava desteği ve silah yardımlarıyla ağustos 2016’da ilçeyi terör örgütü DEAŞ’tan ele geçiren YPG/PKK, Türkiye’nin olası askeri harekâtına karşı hazırlık yapıyor. Anadolu Ajansı’nın (AA) Münbiç’te bazı tünellerin içerisinden elde ettiği videolarda, tünellerin uzatılması amacıyla kazım çalışmasının devam ettiği görülüyor. Teröristler, kayalık alanların içine açtıkları tüneller sayesinde hava saldırılarından ve özellikle SİHA’lardan korktukları için korunmayı amaçlıyor. Türkiye Başkanı Recep Tayyip Erdoğan da konuyla ilgili “Şimdi de Münbiç’in etrafında hendekler kazıyorlarmış doğru mezarlarını hazırlıyorlar. Anlaşılan bize fazla iş bırakmayacaklar” şeklinde konuşmuştu.
Suriye’deki kamplar sel sularına teslim oldu
Suriye’nin İdlib ve Lazkiye illerinin kırsalında iki gün önce başlayan ve dün şiddetini artıran yağışlar sele dönüştü. Sağanak nedeniyle yaklaşık 70 bin sivilin yaşadığı 11 sığınmacı kampı sular altında kaldı. Sel 25 bin sivilin göç etmesine neden oldu.Gece saatlerinde meydana gelen selden çok sayıda sığınmacı kampı etkilenirken pek çok çadır suya kapıldı. On binlerce sığınmacının çadırı sel sonrası çamur birikintilerinin arasında kaldı. Sel sonrası Atme, Kah, Kerame, Hüda ve Ömer kampları ile Lazkiye kırsalındaki Hırbatül Cevz bölgesindeki kamplardan yardım talebi geldi.
TSK’dan sınıra askeri sevkiyat
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) personelince vagonlara yüklenen askeri araçlar, Adana’dan geçirilip, Suriye sınırına gönderildi. Suriye sınırındaki birliklere takviye amaçlı Çankırı’dan gönderilen, aralarında zırhlı personel taşıyıcı yüklü tırların da bulunduğu askeri araçlardan oluşan konvoy, Elbeyli ilçesine geldi.
Suriyeli aşiretlerden Macron’a YPG tepkisi
Suriye’de terör örgütü YPG/PKK’ya desteğini sürdüreceği açıklayan Fransa’ya tepkiler sürüyor. Suriye Kabileler ve Aşiretler Meclisi üyesi Ebu Ali Sicco: Fransa’nın işgalini kabul etmiyoruz. Fransa ve Rusya gibi ülkelerinin burada ne işi var? Buradan Fransa Cumhurbaşkanı Macron’a sesleniyoruz. Suriye halkı olarak hiçbir zaman yabancı işgalini kabul etmiyoruz Suriye’den çıkın ve sarı yeleklilerinizle uğraşın. Gelip burada Suriye halkını da mı öldüreceksin? Sen git önce Fransa’yı düzelt, daha sonra başka ülkelerin iç işlerine karış. Sen de bizim için PKK ve DEAŞ gibi teröristsin.
ÖSO komutanları Fransa’ya öfkeli
Fransa’nın Avrupa Birliği (AB) İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Nathalie Loiseau, 20 Aralık’ta ülkesinin askeri olarak Suriye’de kalmaya devam edeceğini söylemişti. Macron da geçen pazar yaptığı açıklamada, “YPG/PKK’ya borçlu olduğumuzu unutmamalıyız.” dedi. Fransa’nın Suriye’de terör örgütü YPG/PKK’ya destek açıklaması Suriyeli askeri muhaliflerin de tepkisine neden oldu. Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) çatısı altındaki Ulusal Özgürleştirme Cephesi Sözcüsü Naci Mustafa, Fransa’nın destek açıklamasını ‘mantık dışı’ olarak nitelendirerek, Fırat’ın doğusunu YPG/PKK’lı teröristlerden temizleme konusunda kararlı olduklarını ifade etti.
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