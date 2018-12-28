Tünellere gömeceğiz

Suriyeli aşiretlerden Macron’a YPG tepkisi

Suriye’de terör örgütü YPG/PKK’ya desteğini sürdüreceği açıklayan Fransa’ya tepkiler sürüyor. Suriye Kabileler ve Aşiretler Meclisi üyesi Ebu Ali Sicco: Fransa’nın işgalini kabul etmiyoruz. Fransa ve Rusya gibi ülkelerinin burada ne işi var? Buradan Fransa Cumhurbaşkanı Macron’a sesleniyoruz. Suriye halkı olarak hiçbir zaman yabancı işgalini kabul etmiyoruz Suriye’den çıkın ve sarı yeleklilerinizle uğraşın. Gelip burada Suriye halkını da mı öldüreceksin? Sen git önce Fransa’yı düzelt, daha sonra başka ülkelerin iç işlerine karış. Sen de bizim için PKK ve DEAŞ gibi teröristsin.

ÖSO komutanları Fransa’ya öfkeli

Fransa’nın Avrupa Birliği (AB) İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Nathalie Loiseau, 20 Aralık’ta ülkesinin askeri olarak Suriye’de kalmaya devam edeceğini söylemişti. Macron da geçen pazar yaptığı açıklamada, “YPG/PKK’ya borçlu olduğumuzu unutmamalıyız.” dedi. Fransa’nın Suriye’de terör örgütü YPG/PKK’ya destek açıklaması Suriyeli askeri muhaliflerin de tepkisine neden oldu. Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) çatısı altındaki Ulusal Özgürleştirme Cephesi Sözcüsü Naci Mustafa, Fransa’nın destek açıklamasını ‘mantık dışı’ olarak nitelendirerek, Fırat’ın doğusunu YPG/PKK’lı teröristlerden temizleme konusunda kararlı olduklarını ifade etti.