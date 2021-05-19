Tunus 7 yıl sonra Libya'ya ilk sefer

Star.com.tr 19 Mayıs 2021 Çarşamba 00:13 - Güncelleme: 19 Mayıs 2021 Çarşamba 00:13

Tunus Hava Yolları, 7 yıl aradan sonra ilk kez Libya'nın başkenti Trablus'a uçuş gerçekleştirdi.

Trablus'un Mitiga Uluslararası Havaalanı'na inen Tunus Hava Yollarına ait uçak, Tunus'un Libya Büyükelçisi El-Esad Uceyli ve Havaalanı Müdürü Lütfi et-Tabib tarafından törenle karşılandı.

Tunus Hava Yolları, Haftada üç sefer Trablus'a, iki sefer de Libya'nın doğusundaki Bingazi'ye sefer düzenlenleyecek.

Tunus Hava Yolları, aynı zamanda, çatışmaların başladığı Ağustos 2014'te Libya'ya uçuşları askıya alan son yabancı havayolu olmuştu.

Tunus, Türkiye ve Mısır'a uluslararası uçuşlar, Avrupa hava sahasına erişimi olmayan Libya şirketleri tarafından gerçekleştirildi.

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