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Dünya

Tunus açıklarında batan göçmen teknesinde ölü sayısı 46'ya yükseldi

Tunus'un Safaks ili kıyılarında bindikleri teknenin batması sonucu hayatını kaybeden düzensiz göçmenlerin sayısı 46'ya yükseldi.

AA11 Haziran 2020 Perşembe 21:21 - Güncelleme: 11 Haziran 2020 Perşembe 21:21
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Sivil Savunma Bölge Müdürü Murad el-Mişri, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Safaks iline bağlı Kerkennah (Kerkenne) Adası'ndan 6 Haziran Cumartesi günü ayrılan ve daha sonra batan teknedeki 53 düzensiz göçmenden şu ana kadar 46'sının cansız bedenine ulaşıldığını söyledi.

Adli tıp kurumunun göçmenlerin kimliklerini tespit etmeye çalıştığını aktaran Mişri, kayıp 7 kişiyi arama çalışmalarının ise devam ettiğini belirtti.

Tunuslu yetkililer, göçmenlerin çoğunun Afrika ülkelerinden olduğunun tahmin edildiğini belirtiyor.

Safaks Mahkemeleri Sözcüsü Murad et-Turki, bugün yaptığı açıklamada, teknenin batması sonucu hayatını kaybedenlerin sayısının 36'ya yükseldiğini belirtmişti.

Afrika'nın kuzeyindeki Tunus ve Libya gibi ülkeler, denizden yasa dışı yollarla Avrupa'ya ulaşmak isteyen düzensiz göçmenler için bir çıkış noktası olarak görülüyor.

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